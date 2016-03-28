Владимир Андрейченко: Беларусь может принять активное участие в модернизации экономики Эквадора

Новости Беларуси. Беларусь может принять активное участие в модернизации экономики Эквадора. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с делегацией Национальной Ассамблеи Республики Эквадор.

Она прибыла с официальным визитом в Минск для обсуждения вопросов сотрудничества в рамках международных организаций, развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. По итогам встреч будет подписан ряд межпарламентских соглашений о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.