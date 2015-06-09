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Визит Майи Гойкович откроет новый этап в развитии отношений между парламентами Беларуси и Сербии

09 июня 2015 10:58
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Новости Беларуси. Визит Майи Гойкович откроет новый этап в развитии отношений между парламентами Беларуси и Сербии. Такое мнение 9 июня прозвучало в Совете Республики. Законодатели двух государств могут проработать договорно-правовую базы для укрепления сотрудничества.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович напомнил, что в 2009 году стороны подписали соглашение о свободной торговле. В итоге за 5 лет товарооборот между Беларусью и Сербией вырос в 4,5 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

О том, что Сербия важнейший для Беларуси партнёр на Балканах — подчеркнул на встрече с зарубежными коллегами председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко отметил, что двусторонние отношения развиваются на основе дружбы, доверия и взаимного уважения.

9 июня делегация сербских парламентариев почтила память героев Великой Отечественной войны. Венки и цветы к монументу на площади Победы возложили во время торжественной церемонии, которая завершилась минутой молчания.

# Международное сотрудничество # Фотофакт # Беларусь-Сербия

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