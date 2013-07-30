Визит делегации из Нигерии в Беларусь: наша страна заинтересована в развитии отношений с Нигерией

Новости Беларуси. Беларусь и Нигерия расширяют сотрудничество. Стороны договорились о проведении между Правительствами двусторонних консультаций. Документ подписали сегодня во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

После подписания прошли переговоры Главы МИД Беларуси и первого государственного министра иностранных дел Нигерии. Владимир Макей отметил, что приезд делегации очень важен для развития отношений двух стран.

Это государство играет важную роль в Западной Африке и является ключевой страной в регионе с точки зрения экономики. Беларусь заинтересована в развитии отношений с Нигерией по различным направлениям. В свою очередь, Виола Онвулири поблагодарила белорусскую сторону за гостеприимство.

Визит делегации продлится и завтра. Ожидается, что гости посетят машиностроительные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.