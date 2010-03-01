Виктор Янукович вступил в должность Президента Украины и… урезал собственную зарплату в два раза

На этот раз украинские выборы хоть и сопровождались громкими криками в процессе агитации и голосования, после народного волеизъявления завершились тихо и мирно. Украина показала миру, что действительно может передавать власть от Президента Президенту демократично, без майданов и палаток.

По сути, страна сдала экзамен. Подтвердить это в Киеве собралась представительная делегация: в мероприятиях инаугурации Виктора Януковича приняли участие первые лица 11 государств. Среди них и белорусский лидер. Александр Лукашенко провел и двустороннюю встречу с Виктором Януковичем. Впрочем, обо всем по порядку.

Киев. Андреевский спуск. 10 утра. Продавец политических матрешек Остап сегодня еще не заработал на свой кусок хлеба. Когда-то лидеры Майдана шли нарасхват, как горячие пирожки. Героев нового времени пока нет в ассортименте.

Продавец матрешек:

– Мы не знали, кто победит, поэтому у нас матрешек ни с Януковичем, ни с Тимошенко не было.

В это время в десяти шагах отсюда происходит, говоря языком журналистов, самое вкусное. Мировые каналы соревнуются в поиске деталей инаугурации нового президента Украины. Вот сквозняк закрыл перед Януковичем дверь, но тот не растерялся. А в следующий момент без пяти минут президенту пришлось подождать в коридоре. То ли спешил, но ведь все рассчитано по секундам, то ли глава парламента слишком медленно читает фамилии иностранных гостей.

Первое, что бросается в глаза – свободные места слева от красной дорожки. Блок Тимошенко предпочел смотреть инаугурацию по телевизору. Камера крупным планом показывает главную украинскую реликвию – древнее Евангелие. Перед ней будущий президент говорит о самом важном. 58 слов присяги Янукович произносит ровно за 50 секунд.

Янукович хоть и улыбается, но с трудом скрывает волнение. Его буквально нагрузили символами государственной власти. На шею – полукилограммовый колар – это орденская цепь с медальонами. В руку гербовую печать – это самый легкий атрибут. Потом – самая увесистая деталь – почти килограммовая булава с десятками драгоценных камней. На ней едва различимая надпись на латыни: «Все возвращается». Драгоценный набор и в правду пришлось вернуть в главный государственный сейф. А вот удостоверение Янукович тут же прячет во внутренний карман.

Центр Киева в этот день почти полностью был перекрыт. Слишком много VIP-переездов. В городе только иностранных президентов – 11, не считая других высоких гостей. Еще неопытная служба протокола ломает голову: все время приходится перекраивать график. Янукович сегодня буквально нарасхват. Но с Александром Лукашенко он общается 40 минут вместо плановых 15.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Для нас это самое главное, что есть украинские политики, которые будут радеть за Украину. Мы также придерживаемся такой линии, такой позиции, в каких бы мы союзах не состояли. Главное – это независимость, это состоявшееся государство. И никто его не может отнять. Это государство народа Украины, белорусское – народа Беларуси. Никто не имеет право посягнуть на это.

Янукович для Беларуси почти свой. Об этом он сам говорит, вспоминая витебскую родину деда.

Виктор Янукович, Президент Украины:

– Я очень хорошо помню все наши с Вами встречи, Александр Григорьевич. Помню наши совместные планы. Вместе нам удалось сделать первые шаги в самых различных направлениях. Я бы назвал их стратегическими.

На витебской родине деда Янукович был три года назад. Сегодня здесь следят за новостями из Украины – переживают за известного земляка.

Виктор Янукович – лошадка не темная. Трижды премьер и опытный хозяйственник хорошо ориентируется на экономической кухне. Увесистый фолиант – его докторская диссертация. В середине 90-х молодой Янукович не на шутку увлекся инфраструктурой большого промышленного региона.

Если во внутренней политике еще многое туманно, то во внешней все предельно ясно. Это сразу дал понять прагматик Янукович. Таможенная тройка у ближайших соседей ему уже давно по вкусу. Украина, пусть и член ВТО, не хочет остаться в стороне. Формула «3+1» – возможный вариант.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований:

– Для Украины крайне важно, а это понимает Янукович и его команда, вписаться в этот новый формат таможенного пространства. Потому что треть украинского товарооборота идет через эти границы. В целом, примерно такое же, как и через европейские границы. Поэтому, это для Украины жизненно важно.

Уходя с поста Ющенко, хоть и не пришел на инаугурацию, но пообещал, что останется в большой политике. Общаясь с Александром Лукашенко, уже экс-президент Украины, говорит, что, наконец, в его стране научились выбирать без «майданов».

Виктор Ющенко, экс-президент Украины:

– Мне кажется, что Украина прошла очень серьезное испытание, провела его честно и демократично. Это один из убедительных примеров сегодня для политических сил. Украина научилась преодолевать смену власти без противостояния.

С Виктором Ющенко белорусский лидер по-дружески на «ты» и без протокольных формальностей. За искреннюю поддержку на Западе он называет его адвокатом Беларуси.

Александр Лукашенко:

– Это была искренняя позиция, это была позиция поддержки белорусского народа, белорусского государства. Я абсолютно точно знаю, что на каких бы совещаниях делегация Украины во главе с президентом не принимала участие, на каком бы уровне ни шел разговор, будь то в Америке, будь то в Европе, я знаю о серьезнейшей поддержке с твоей стороны нашего белорусского государства.

Этот день для Януковича оказался таким коротким, что от футбольного матча, на который он так рассчитывал сегодня, пришлось отказаться. Видимо, поэтому донецкий «Шахтер» растерялся и сыграл вничью с британским «Фулхемом». Эту печальную новость президенту сообщили ближе к ночи. К этому времени Янукович уже подпишет несколько Указов, определится с руководством президентского аппарата и урежет собственную зарплату в два раза.

Виктор Янукович:

– Сегодня я подписал Указ, направленный на борьбу с бедностью. Я обещал людям, что сделаю все, чтобы восстановить справедливость в это сильно тяжелое для страны время. Чтобы поднять уровень зарплат и пенсий.

На инаугурацию Янукович потратил, кстати, всего два миллиона гривен. Большой праздничный ланч прошел скромно, но с национальным вкусом. Вареники, галушки, расстегай и, обязательно, настоящее украинское сало. А вот главный киевский десерт, почему-то, не подвезли.

Все знают, что киевский торт – это вкусно, сочно и недорого. Ремонт в большом украинском доме Виктор Янукович собирается начать именно с кухни. И с рецептами новый президент, похоже, уже определился. Никакого экономического фаст-фуда и финансовой диеты. На первое Янукович предлагает разобраться с ингредиентами исполнительной власти. Сейчас главная интрига – кто станет новым премьером. На второе будет подана экономическая стабильность. Готовить ее будут долго и основательно. Это станет фирменным блюдом опытного хозяйственника. А вот с десертом пока придется подождать.

Ближе к обеду на Андреевском спуске появились первые покупатели. Бизнес Остапа пошел в гору. В межсезонье, если повезет, в день можно наторговать на 200 гривен. Хватит на хлеб с хорошим куском сала.

Продавец матрешек:

– Ющенко молодец, что с Лукашенко налаживал отношения. Теперь взаимопомощь двух больших стран может улучшиться.

Игорь Позняк, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Киев, Украина.