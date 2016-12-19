Верхняя палата парламента Беларуси планирует наладить тесное сотрудничество с коллегами из Малайзии

Новости Беларуси. Верхняя палата белорусского парламента планирует наладить тесное сотрудничество со своими коллегами из Малайзии. 19 декабря об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики со спикером Палаты представителей парламента государства Юго-Восточной Азии.

Страна является заметным участником международной торговли и занимает первое место в регионе по экспорту сельскохозяйственного сырья. Дальнейший экономический рост малайзийские власти связывают с более активной работой на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы приветствуем ваш визит как хороший знак в поступательном развитии наших двусторонних отношений. Вы и ваши делегации могут быть уверены в том, что договоренности, которых вы достигли с Палатой представителей, с господином Андрейченко, также будут реализовываться и силами белорусского Сената, Совета Республики, в полном объеме. И мы будем создавать необходимые комфортные условия для реализации достигнутых договоренностей.

Делегация Малайзии в Беларуси с трехдневным визитом. Программа насыщенная. Зарубежные гости посетят ряд предприятий, в том числе Минский тракторный завод и БелАЗ, а также проведут встречи на местном уровне. В частности, планируются переговоры с руководством Минской области, в ходе которых стороны обсудят вопрос налаживания связей между столичным регионом и вторым по величине штатом Малайзии – Сабахом.