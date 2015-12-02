Ученые и представители культуры Беларуси, России и Украины собрались для диалога в Минске

Новости Беларуси. Минск снова стал международной переговорной площадкой. В это раз для ученых и представителей культуры Беларуси, России и Украины. Общественные деятели, ученые, писатели, журналисты собрались для диалога. Их связывают совместные культурные и научные проекты.

Общение проходит в рамках международным конференции. Главным инициатором такой встречи с белорусской стороны стало Министерство информации.

Политические события отражаются на научной и творческой интеллигенции государств. Несмотря на возникающие конфликты, нужно находить возможность продолжать диалог. А Беларусь сегодня – признанный центр переговорного процесса в регионе.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству:

Мы собрались для того, чтобы понять, что делать на перспективу, потому что любые конфликты, как правило, заканчиваются миром, в этом мире нужно будет смотреть друг другу в глаза. Мы все-таки существуем бок о бок с той переплетающейся единой государственностью не одно столетие, больше тысячелетия. Сейчас надо думать о том, что деятели культуры, науки, образования, те, которых называют интеллектуалами, представителями национальных культурных элит, могут сделать для того, чтобы дискурс конфликтности сменился на некую позитивную и созидательную совместную работу.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Есть просто общая потребность двигаться навстречу друг другу. И творческая интеллигенция, научные проекты, культурные проекты, культурное сотрудничество – это та грань, те тонкие нити, которые связывают Беларусь, Россию, Украину. Беларусь сегодня выступает этой миротворческой площадкой, но уже в гуманитарном измерении.

Результатом такого общения могут стать и новые так называемые минские инициативы. Беларусь всегда генерирует перспективные идеи для сотрудничества. Представители творческой интеллигенции очень тонко чувствует события в геополитике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Олейник, поэт, председатель Украинского фонда культуры, академик НАН Украины:

В последнее время, когда мы решительно взялись за суверенитет, начали обозначаться лакуны в наших взаимоотношениях, потому что мы сосредоточились на себе. Это естественно, но не надо забывать старых друзей. Наши так называемые «друзья» подбрасывают все время в эти щели соль, чтобы разъедала.