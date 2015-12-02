Новости Беларуси. Очередной прием граждан провел губернатор Минской области Семен Шапиро. Глава региона встретился с жителями пристоличья. Среди вопросов: водоснабжение, строительство дорог, приватизация жилья, поддержка фермерских хозяйств. Вот уже как 3 года житель Самохваловичей Александр Якушенко борется с «большой водой». Дожди постоянно подмывают фундамент, заливают огород. Вода течет со всей улицы на его приусадебный участок. Не спасают железная ограда и бетонные бордюры. Именно эта причина стала основанием для обращения к губернатору. И кажется, вопрос сдвинулось с мертвой точки.

Отдельной темой во время приема стали земельные вопросы. Губернатор в очередной раз напомнил, что любой участок будет выделяться только через аукцион. Соответственно законодательству. Семен Шапиро поднял тему и реализации на Минщине инвестпроектов. Область заинтересована в новых вложениях и интересных идеях. Напомним, на реализацию проектов соответственно договору отводится 3 года. Из-за невыполнение обязательств предусмотрены штрафные санкции. Эти средства идут на развитие социальной сферы, в частности, строительство больниц. Такая мера в свою очередь помогает дисциплинировать инвесторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ