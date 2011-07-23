Вакуумная бомба в США и России: войны могут стать куда более кровопролитными

Вакуумная бомба считается самым мощным оружием на Земле: превосходит ядерную в несколько раз. Ведь она способна не просто уничтожить живую силу противника, но оставить практически невредимыми дома, технику и всю инфраструктуру. Также вакуумная бомба не загрязняет окружающую среду. А значит, что всего несколько таких бомб будет достаточно, чтобы освободить от людей территорию, например, целого города, а потом заново ее заселить.

Принцип работы вакуумной бомбы очень прост. Она сбрасывается с бомбардировщика. Еще в воздухе, на определенном расстоянии от земли, в ней срабатывает детонатор. Он разрушает корпус бомбы и распыляет над территорией противника взрывчатое вещество в виде огромного аэрозольного облака. Облако смешивается с кислородом и начинает проникать повсюду: в открытые окна зданий, подвалы, бункеры и боевую технику. Как только оно достигает определенных размеров, срабатывает второй детонатор. Смесь, образующая облако, мгновенно взрывается. Это приводит к тому, что кислород выгорает практически полностью и образуется вакуум. Выжить в нем не способно ни одно живое существо. Ведь давление в вакууме настолько низкое, что кровеносные сосуды буквально лопаются.

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО: Топливо, которое используется в вакуумной бомбе в качестве взрывчатого вещества, распыляется в виде аэрозоли. Она может проникать и в военную технику, и в бункеры, и в окопы, и убежища. Интересная особенность, что если объект находится в горах, на дне ущелья или в пещере, то туда тоже затекает эта аэрозоль, то есть поражающий эффект от применения таких бомб очень значимый.

Главное отличие американской вакуумной бомбы MOAB от российской в том, что она способна уничтожать противника под землей, например, в бункере. Это делается при помощи специальной проникающей боеголовки. Когда корпус бомбы взрывается в воздухе, боеголовка ударяется о землю и зарывается в грунт на 30 метров. Образовавшееся после разрыва бомбы облако с горючей смесью проникает в подземный бункер и только потом взрывается.

Главное преимущество вакуумной бомбы — сверхзвуковая волна и невероятно высокая температура. Они уничтожают все живое, а здания, техника и командные пункты противника должны остаться невредимыми. После бомбардировки их можно использовать.

Российские специалисты уверены: американская MOAB на самом деле не вакуумная, а полувакуумная бомба, так как газообразное взрывчатое вещество не может работать в безвоздушном пространстве просто потому, что оно не может там взорваться. Ведь для этого необходим кислород, а под землей его недостаточно. Это значит, что боеголовки американской бомбы начинены обычным тротилом. Он может просто взорвать бункер, а не уничтожить жителей, сохранив здание.

Юрий Кнутов:

Взрыв вакуумной бомбы, имеющей фугасный эффект, имеет меньший радиус и, соответственно, уничтожает конкретный объект. Взрыв обычной вакуумной бомбы приводит к уничтожению сил противника на гораздо большей площади.

Американская вакуумная бомба MOAB весит на тонну больше, чем российский аналог за счет того, что американские конструкторы добавили в свою бомбу обычный тротил. При этом масса взрывчатого вещества более тяжелой американской бомбы составляет всего 11 тонн в тротиловом эквиваленте. А у российской вакуумной бомбы этот показатель выше почти в 4 раза. Меньшего веса бомбы при большей мощности российские конструкторы добились при помощи новейших технологий.

Юрий Кнутов:

За счет нанотехнологий достигается совсем другое качество топлива. Размеры его частиц минимальны. Они совсем не так взаимодействуют с воздухом, как частицы топлива в американской бомбе. Именно поэтому достигается такой большой разрушительный эффект.

У российской вакуумной бомбы есть еще одно преимущество. Бомбардировщики сбрасывают ее с расстояния 15000 метров. Бомба может раскрыться на любой высоте, а стрелять уже по распыленному облаку просто бессмысленно, то есть российская бомба может выступить даже против регулярной армии, имеющей ПВО. А американская MOAB может применяться только там, где ПВО нет. Она может быть сброшена не со специального бомбардировщика, а только с огромного транспортного средства — самолета «Геркулес». Максимальная высота, на которую он может подняться, составляет всего 9000 метров, то есть сбить его вместе с грузом может любой ракетно-зенитный комплекс даже предыдущего поколения.

Говорить о том, что вакуумные боеприпасы отправят ядерное оружие на свалку истории, наверное, преждевременно, так как ядерные боеголовки, проверенные еще холодной войной, — это фактор сдерживания. Все понимают, что их применение губительно и для проигравшего, и для победителя. Поэтому уже полвека ядерное оружие продолжает оставаться самым безопасным, то есть не применяемым. А вот вакуумное оружие нового поколения гарантирует чистоту и локальность при всей своей разрушительной силе. А значит, в ближайшее время войны могут стать куда более кровопролитными. Вот так на смену атомной угрозе идет мирный вакуум.