Наталья Нарочницкая: демократия прошла свой пик расцвета, как любая придуманная человеком система

Новости Беларуси. О двойных стандартах как политической реальности мы спросили у российского ученого, историка и политолога Натальи Нарочницкой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Нарочницкая, историк, политолог:

Я наблюдаю двойные стандарты еще давно, когда бомбили сербов и так далее. Попробовали бы они бомбить что-нибудь в Северной Ирландии, когда там подавляется что-то или делается.

К сожалению, демократия прошла свой пик расцвета, как любая земная, придуманная человеком система. Она накопила собственные грехи. Сейчас элиты, не обращая внимания на население, делают свою политику, руководят финансовыми потоками. А самое страшное, что в демократии сегодня происходит такая манипуляция общественным сознанием через электронные СМИ, что это превращается чуть ли не такой основной инструмент политики. И вы это на себе тоже испытали, и мы это постоянно испытываем.