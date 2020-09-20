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Наталья Нарочницкая: демократия прошла свой пик расцвета, как любая придуманная человеком система

20 сентября 2020 21:20
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Новости Беларуси. О двойных стандартах как политической реальности мы спросили у российского ученого, историка и политолога Натальи Нарочницкой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Наталья Нарочницкая: демократия прошла свой пик расцвета, как любая придуманная человеком система-1

Наталья Нарочницкая, историк, политолог:  
Я наблюдаю двойные стандарты еще давно, когда бомбили сербов и так далее. Попробовали бы они бомбить что-нибудь в Северной Ирландии, когда там подавляется что-то или делается.  

К сожалению, демократия прошла свой пик расцвета, как любая земная, придуманная человеком система. Она накопила собственные грехи. Сейчас элиты, не обращая внимания на население, делают свою политику, руководят финансовыми потоками. А самое страшное, что в демократии сегодня происходит такая манипуляция общественным сознанием через электронные СМИ, что это превращается чуть ли не такой основной инструмент политики. И вы это на себе тоже испытали, и мы это постоянно испытываем.  

# Международная политика # Наталья Нарочницкая # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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