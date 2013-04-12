В Венесуэле завершилась предвыборная гонка. По предварительным опросам лидирует Николас Мадуро

Новости Венесуэлы. В Венесуэле готовятся к выборам главы государства. Они пройдут 14 апреля. По первым опросам, в гонке лидирует временно исполняющий обязанности главы государства Николас Мадуро. Накануне на митинге он пообещал усиленно бороться с коррупцией. Для этого в стране даже будет создано специальное ведомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также кандидат в президенты заявил, что в Венесуэле задержаны наемные иностранные террористы, которые проникли в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. К такому развитию событий правительство Боливарианской Республики было готово. Ранее председатель Национальной ассамблеи заявил, что оппозиция скорее всего прибегнет к саботажу.