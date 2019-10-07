В столице 7 октября открывается форум «Минский диалог»

Новости Беларуси. 7 октября Минск станет площадкой для обсуждения проблем международной безопасности. В столице открывается форум «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 7 октября Минск станет площадкой для обсуждения проблем международной безопасности. В столице открывается форум «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что в нем примут участие более 500 экспертов из ЕС, России, США, Китая, государств Южного Кавказа, представители НАТО, ОБСЕ и ОДКБ. Тема форума – «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Участники обсудят способы решения региональных конфликтов, методы борьбы с терроризмом. Запланированы панельные дискуссии, в том числе по принципу Чатэм Хаус.
Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Некоторые дискуссии будут носить более политический характер, где мы обращаемся к представителям государств, которые играют определяющую роль в Восточной Европе, для того, чтобы они поделились своим видением ситуации и возможными выходами. Главная задача сегодня – не найти какие-то революционные решения, а хотя бы усадить за дискуссионную площадку всех тех, кто между собой перестал просто разговаривать.
Первый форум «Минского диалога» состоялся в мае 2018 года. Тогда он собрал высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов из 59 стран.