В столице 7 октября открывается форум «Минский диалог»

Планируется, что в нем примут участие более 500 экспертов из ЕС, России, США, Китая, государств Южного Кавказа, представители НАТО, ОБСЕ и ОДКБ. Тема форума – «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Участники обсудят способы решения региональных конфликтов, методы борьбы с терроризмом. Запланированы панельные дискуссии, в том числе по принципу Чатэм Хаус.

Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:

Некоторые дискуссии будут носить более политический характер, где мы обращаемся к представителям государств, которые играют определяющую роль в Восточной Европе, для того, чтобы они поделились своим видением ситуации и возможными выходами. Главная задача сегодня – не найти какие-то революционные решения, а хотя бы усадить за дискуссионную площадку всех тех, кто между собой перестал просто разговаривать.