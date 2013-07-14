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В США оправдали патрульного, убившего темнокожего подростка. Тысячи человек вышли на акцию протеста

14 июля 2013 13:24
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Новости США. В США тысячи жителей вышли на улицы, чтобы высказать свое недовольство решением суда. В штате Флорида оправдали патрульного, которого обвиняли в убийстве 17-летнего темнокожего подростка.

В феврале 2012 года Джордж Циммерман, добровольно охранявший жилой комплекс, пытался прогнать юношу, показавшегося ему подозрительным. Завязалась драка, во время которой патрульный застрелил безоружного молодого человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Америке многие расценили это как убийство на почве расовой ненависти. Вердикт вызвал волнения во многих крупных городах страны.

Если бы не широкий общественный резонанс, который получила эта история, она и вовсе могла бы остаться неизвестной – больше месяца Циммерман был на свободе.

# Акции протеста

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