В Резиденции Президента Беларуси Дипмиссии Азербайджана и Армении представили своих новых послов

Дипломаты этих стран вручили свои верительные грамоты главе нашего государства.

Олег Есаян - новый глава армянской дипломатической миссии в Минске - отметил высокий уровень и братский характер взаимоотношений, сложившихся между двумя странами. Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты, отметил, что Беларусь готова к дальнейшему сотрудничеству с Арменией в области экономики и политики.

В отношениях Беларуси и Азербайджана открывается новая страница, убежден Александр Лукашенко. Принимая верительные грамоты нового посла Азербайджана Али Нагиева, Президент Беларуси высказал свою позицию относительно развития двухсторонних отношений. Официально Минск рассчитывает на интенсификацию взаимных отношений. В связи с этим глава государства возлагает большие надежды на личную встречу с президентом Азербайждана Ильхамом Алиевым.

Также свои верительные грамоты Президенту Беларуси вручил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии Дато Халис. Дипмиссию он будет выполнять и в нашей стране, и в Российской Федерации.