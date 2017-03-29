В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси составляет около миллиарда долларов
Новости Беларуси. Акцент на проекты в сфере ЖКХ, энергетике и цифровой экономике. Новую стратегию партнёрства Беларуси и Всемирного банка обсудили сегодня в Минске.
Александр Лукашенко утром встретился с топ-менеджерами этой финансовой структуры.
В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси без малого миллиард долларов. В центре интересов – образование, здравоохранение, малый и средний бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 4 тысяч родов и лечение 14 тысяч пациентов в год. Более тысячи работников и оснащение уникальным оборудованием.
Сегодня центр «Мать и дитя» ничуть не уступает мировым.
Здесь выхаживают даже самых трудных малышей. От пяти сотен граммов. И эти успехи Беларуси заметили. Наша страна лидер среди стран СНГ по комфортности материнства. На этом останавливаться не намерены. К примеру, совсем скоро отделение интенсивной неонатальной помощи будет модернизировано. Благодаря сотрудничеству со Всемирным банком.
Оксана Свирская, заведующий отделением анестезиологии и реанимации с палатами для новорождённых детей РНПЦ «Мать и дитя»:
Планируется построить новое здание для нашего отделения. Там будет располагаться 30 коек, с новым зданием, естественно, будет новое оборудование, новые технологии использоваться.
Сотрудничество со Всемирным банком Беларусь начала еще в девяностых. В итоге за весь период эта финансовая организация инвестировала больше, чем полтора миллиарда долларов в наши значимые инфраструктурные и социальные проекты.
Сейчас инвестиционный портфель Всемирного банка включает 9 займов и 4 гранта на сумму почти в миллиард долларов.
Реконструкция школ, модернизация отделений больниц, строительство объектов водоснабжения... И это далеко не весь список. Такой диалог Беларусь ценит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы реализовали амбициозную программу. И сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию нашего сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык.
Ваша работа в Беларуси дает возможность опираться не только на 1-2 источника поддержки нашей экономики,
социальных проектов, бюджетов, но и на очень мощную поддержку вашей компании, вашей организации Всемирного банка. Согласитесь, когда нет альтернативы, когда перед тобой нет выбора, тогда очень сложно строить экономические отношения внутри, сложно выстраивать социальную политику страны. Когда есть выбор, когда есть альтернатива, тогда больше возможностей прийти к успеху. За время нашего сотрудничества вы инвестировали в страну 1 миллион 600 долларов. И сейчас программа на миллиард. Хочу заверить, что мы свои обещания твердо выполняем и будем выполнять впредь.
Кайл Питерс во Всемирном банке занимает один из руководящих постов.
Курирует как раз программы предоставления займов странам-партнерам.
Поэтому как никто другой знает о сотрудничестве с Беларусью. Кстати, активизировалось оно в последние 7 лет. Планы тоже грандиозные.
Кайл Питерс, старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам :
У нас на повестке дня 9 программ общей стоимостью один миллиард долларов в самых различных областях. Среди них
водоснабжение, энергетика, транспортная сфера, образование,
сейчас мы начинам сотрудничество в здравоохранении. И я на деле смог увидеть, что все программы реализуются очень качественно.
Вместе с Кайлом Питерсом в Беларуси и Сирил Мюллер. Приезжал в прошлом году. Такая периодичность визитов ведущих мировых банкиров говорит о том, что на партнерские отношения с Беларусью настроены. И это не удивительно.
В рейтингах Всемирного банка Беларусь участвует с 2007 года. Результаты хорошие. Так, к примеру, в сфере ведения бизнеса мы занимаем 37 место среди 190 государств мира.
Что касается сферы налогооблажения, то за последний год подняться удалось на 47 пунктов.
А вот получить деньги от Всемирного банка не так просто. Займы предоставляются только кредитоспособным заемщикам, а финансируются лишь перспективные проекты.
Михаил Грачёв, финансовый аналитик :
Беларусь – это достаточно надёжный заёмщик , за средства Всемирного банка в Беларуси были реконструированы, например, автомобильная дорога М 1, была проведена реконструкция очесны сооружений Брестского городского водоканала, были проведены реконструкции энергосистемы районных масштабов.
Сейчас разрабатывается стратегия партнерства Банка с Беларусью до 21 года. Это своеобразная «дорожная карта». Теперь в списке основных – проекты в сфере ЖКХ, энергетике, в области развития цифровой экономики. По этим направлениям практика у Всемирного банка есть. А значит вклад будет и в развитие конкурентоспособности нашей экономики.