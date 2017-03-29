В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси составляет около миллиарда долларов

Новости Беларуси. Акцент на проекты в сфере ЖКХ, энергетике и цифровой экономике. Новую стратегию партнёрства Беларуси и Всемирного банка обсудили сегодня в Минске.

Александр Лукашенко утром встретился с топ-менеджерами этой финансовой структуры.

В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси без малого миллиард долларов. В центре интересов – образование, здравоохранение, малый и средний бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 4 тысяч родов и лечение 14 тысяч пациентов в год. Более тысячи работников и оснащение уникальным оборудованием.

Сегодня центр «Мать и дитя» ничуть не уступает мировым.

Здесь выхаживают даже самых трудных малышей. От пяти сотен граммов. И эти успехи Беларуси заметили. Наша страна лидер среди стран СНГ по комфортности материнства. На этом останавливаться не намерены. К примеру, совсем скоро отделение интенсивной неонатальной помощи будет модернизировано. Благодаря сотрудничеству со Всемирным банком.

Оксана Свирская, заведующий отделением анестезиологии и реанимации с палатами для новорождённых детей РНПЦ «Мать и дитя»:

Планируется построить новое здание для нашего отделения. Там будет располагаться 30 коек, с новым зданием, естественно, будет новое оборудование, новые технологии использоваться.

Сотрудничество со Всемирным банком Беларусь начала еще в девяностых. В итоге за весь период эта финансовая организация инвестировала больше, чем полтора миллиарда долларов в наши значимые инфраструктурные и социальные проекты.

Сейчас инвестиционный портфель Всемирного банка включает 9 займов и 4 гранта на сумму почти в миллиард долларов.

Реконструкция школ, модернизация отделений больниц, строительство объектов водоснабжения... И это далеко не весь список. Такой диалог Беларусь ценит.