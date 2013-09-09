Прямой эфир

В Москве впервые за 10 лет выбирали мэра, победил Собянин

09 сентября 2013 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Результаты Единого дня голосования подводят в регионах Российской Федерации. Всего в федерации прошло более 7 тысяч местных и региональных референдумов и этапов голосования разных уровней. Наиболее пристальное внимание большинства наблюдателей и экспертов было приковано к Москве, жители которой впервые за последние десять лет выбирали мэра.

После подсчета более 99% протоколов Сергей Собянин набирает свыше 51% голосов избирателей. Второе место на выборах занял Алексей Навальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в России

Другие новости рубрики

Все новости
9 сентября Таджикистан отмечает День независимости. С праздником президента страны поздравил Александр Лукашенко
09 сентября 2013 11:26

9 сентября Таджикистан отмечает День независимости. С праздником президента страны поздравил Александр Лукашенко

Спецборт МЧС в ночь на 9 сентября вывез из Сирии 5 белорусов
09 сентября 2013 11:22

Спецборт МЧС в ночь на 9 сентября вывез из Сирии 5 белорусов

В чем соль, почему Керимову все сложнее сидеть в Совете Федерации с каменным лицом?
09 сентября 2013 09:11

В чем соль, почему Керимову все сложнее сидеть в Совете Федерации с каменным лицом?