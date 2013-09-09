В Москве впервые за 10 лет выбирали мэра, победил Собянин

Новости России. Результаты Единого дня голосования подводят в регионах Российской Федерации. Всего в федерации прошло более 7 тысяч местных и региональных референдумов и этапов голосования разных уровней. Наиболее пристальное внимание большинства наблюдателей и экспертов было приковано к Москве, жители которой впервые за последние десять лет выбирали мэра.

После подсчета более 99% протоколов Сергей Собянин набирает свыше 51% голосов избирателей. Второе место на выборах занял Алексей Навальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.