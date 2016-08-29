Александр Лукашенко: Беларусь гарантирует китайским компаниям максимально благоприятные условия

Новости Беларуси. Беларусь гарантирует китайским компаниям максимально благоприятные условия. Об этом заявил 29 августа Александр Лукашенко на встрече с представителями из китайской провинции Хунань. Делегацию возглавил мэр правительства центрального города Чанша и глава крупной строительной компании. Чанша входит в двадцатку крупнейших экономически развитых городов Китая. В нем живет свыше семи миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны, наши народы связывают искренняя дружба и плодотворное сотрудничество в различных сферах деятельности. За 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем пройден большой путь навстречу друг другу. Между нами нет закрытых тем. Мы стали стратегическими партнерами и продолжаем двигаться дальше. Огромную роль в этом процессе играют тесные межрегиональные связи, что подтверждается прибытием делегации из провинции Хунань в нашу страну. Хочу поблагодарить руководителя провинции Хунань Ху Хэнхуа за личный вклад в установление дружеских отношений между Беларусь и Китаем. Ваш нынешний визит носит особый характер. Он проходит в преддверии запланированной на сентябрь нашей встречи на высшем уровне с председателем КНР господином Си Цзиньпином. Эти переговоры должны положить начало качественно новому этапу китайско-белорусского партнерства, реализации полномасштабных инвестиционных проектов.

Ху Хэнхуа, руководитель делегации народного правительства провинции Хунань, мэр правительства центрального города Чанша (КНР):

Между Беларусью и Китаем должно развиваться региональное сотрудничество. У нас уже есть пилотные проекты в Республике Беларусь. Например, с вашей страной уже больше года сотрудничает компания «ZoomLion».

В ближайшие дни китайская делегация посетит несколько белорусских предприятий, в том числе заводы в Минске, Гродно и Могилеве. Интерес взаимный.

Представители компании «Зумлион», которые побывали на встрече у Президента, заинтересованы в развитии кооперации с белорусскими производителями. В прошлом году были созданы образцы строительной и коммунальной техники на шасси МАЗа. Совместные проекты реализуются и с участием Минского тракторного завода и «Гомсельмаша». Китайской компании принадлежат права интеллектуальной собственности на 1200 моделей оборудования и техники. Ее представительства расположены в 80 странах мира.