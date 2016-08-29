Число аккредитованных на выборах в парламент иностранных наблюдателей возросло почти до количества кандидатов

Новости Беларуси. Число аккредитованных на выборах в парламент иностранных наблюдателей возросло практически до количества кандидатов в депутаты. В предвыборной гонке остается немногим менее полутысячи человек.

Изначально окружными комиссиями был зарегистрирован 521 претендент на место в парламенте. Часть из них снялись по собственному желанию. А вот количество регистрируемых наблюдателей наоборот постоянно растет. От Содружества Независимых Государств аккредитацию получили более 320 человек. От Бюро по демократическим институтам и правам человека – 50. В составе наблюдателей будут также представители Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.