Прямой эфир

Число аккредитованных на выборах в парламент иностранных наблюдателей возросло почти до количества кандидатов

29 августа 2016 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Число аккредитованных на выборах в парламент иностранных наблюдателей возросло практически до количества кандидатов в депутаты. В предвыборной гонке остается немногим менее полутысячи человек.

Изначально окружными комиссиями был зарегистрирован 521 претендент на место в парламенте. Часть из них снялись по собственному желанию. А вот количество регистрируемых наблюдателей наоборот постоянно растет. От Содружества Независимых Государств аккредитацию получили более 320 человек. От Бюро по демократическим институтам и правам человека – 50. В составе наблюдателей будут также представители Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

Другие новости рубрики

Все новости
Около 150 международных экспертов 29 августа обсуждают в Минске изменение климата
29 августа 2016 10:20

Около 150 международных экспертов 29 августа обсуждают в Минске изменение климата

Глобальный саммит по ядерному разоружению собрал в Астане более 200 участников из 50 стран
29 августа 2016 10:16

Глобальный саммит по ядерному разоружению собрал в Астане более 200 участников из 50 стран

Парламентские выборы в Беларуси: 29 августа стартует трансляция теледебатов в депутаты
29 августа 2016 06:09

Парламентские выборы в Беларуси: 29 августа стартует трансляция теледебатов в депутаты