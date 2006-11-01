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В Минске собрался славянский парламентский союз

01 ноября 2006 12:49
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Поучаствовать в работе этого объединения приехали парламентарии из Беларуси, России, Украины, Словакии, Сербии и других государств. На открытии было зачитано приветственное письмо Президента страны Александра Лукашенко, в котором подчеркивается актуальность славянского единства. Эта межпарламентская структура была создана ради сплочения славянских государств, а также расширения экономических и культурных связей между ними. Главой союза избран депутат палаты представителей Сергей Костян.

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