В Минске собрался славянский парламентский союз

Поучаствовать в работе этого объединения приехали парламентарии из Беларуси, России, Украины, Словакии, Сербии и других государств. На открытии было зачитано приветственное письмо Президента страны Александра Лукашенко, в котором подчеркивается актуальность славянского единства. Эта межпарламентская структура была создана ради сплочения славянских государств, а также расширения экономических и культурных связей между ними. Главой союза избран депутат палаты представителей Сергей Костян.