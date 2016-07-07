В Минске пройдёт заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам

Новости Беларуси. Заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам пройдет 7 июля в Минске. В нем примут участие представители правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов.

В центре внимания – выработка согласованной позиции работодателей, профсоюзов и правительства по реализации социально-экономической политики. Также говорить будут о социальной защите и совершенствовании нормативно-правовых актов по трудовым вопросам.

Стороной не обойдут и проблемные вопросы в работе индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.