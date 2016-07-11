В Минске проходит семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси

Новости Беларуси. Повышение позиций на традиционных рынках и освоение новых. Такие задачи сегодня поставили перед дипломатами на встрече с руководителями диппредставительств и консульских учреждений.
Сегодня Беларусь и 174 государства поддерживают дипломатические отношения.
Среди приоритетных партнеров – соседи. Прежде всего, Россия и страны СНГ. Евросоюз является вторым по значимости рынком для белорусского экспорта.
За последнее десятилетие товарооборот с ЕС увеличился десятикратно.
Перспективы есть и в сотрудничестве с государствами Америки, Азии и даже Африки. Прорабатываются и реализуются совместные инвестпроекты по созданию новых производств в строительстве, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:
Африка, регионы юга Африки являются весьма перспективным и интересным для Республики Беларусь. Дело в том, что многие потребности, которые существуют в странах того региона, совпадают с нашими возможностями. Та же белорусская наша техника: трактора, специальная техника, дорожно-строительная.
Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
У адносінах з Францыяй мы рэалізуем некалькі паралельных трэкаў. Зразумела, прыярытэтам з’яўляецца эканоміка. І месяц таму назад, у Парыжы, адбыўся адзін з самых буйных бізнес-форумаў беларуска-французскіх, які сабраў больш за 110 прадпрымальнікаў.
Наступны трэк – гэта, зразумела, гуманітарны трэк, культурнае супрацоўніцтва. Шмат культурных падзей адбываецца ў Францыі. Гэта для таго, каб больш вядомай стала Беларусь.
Наступны трэк – гэта межрэгіянальнае супрацоўніцтва.