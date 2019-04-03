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В Минске проходит семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования ЦЕИ

03 апреля 2019 07:53
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Новости Беларуси. Беларусь готова способствовать повышению имиджа Центрально-Европейской инициативы в регионе. Об этом министр иностранных дел нашей страны заявил на встрече с генеральным секретарем ЦЕИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 апреля в Минске начал работу семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования Центрально-Европейской инициативы.

В Минске проходит семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования ЦЕИ-1

Напоминаем: это региональный форум, продвигающий сотрудничество на политическом, экономическом и культурном уровнях в Центральной и Восточной Европе. Сегодня в организацию входят 18 стран. Одна из целей структуры – сближение ЕС и европейских государства, не входящих в состав Союза. В 2017 Беларусь председательствовала в Центрально-Европейской инициативе.

В Минске проходит семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования ЦЕИ-4

Сейчас в нашей стране реализовано шесть проектов ЦЕИ на сумму более 120 тысяч евро в сферах транспорта, туризма, культуры, образования и науки. Беларусь также участвует в региональном проекте по поддержке малого и среднего бизнеса.

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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