В Минске проходит семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования ЦЕИ

Новости Беларуси. Беларусь готова способствовать повышению имиджа Центрально-Европейской инициативы в регионе. Об этом министр иностранных дел нашей страны заявил на встрече с генеральным секретарем ЦЕИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 апреля в Минске начал работу семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования Центрально-Европейской инициативы.