Новости Беларуси. В Минске планируют строить по полторы тысячи квартир в год для многодетных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 20 октября в столице будет сформирована программа строительства жилья для больших семей на 2015-2017 годы. Те семьи, которые еще не направлены на строительство, будут точно знать, когда и в каком районе им предложат жилье.

К слову, специалисты отмечают, что возможности микрорайонов Каменная Горка и Лошица практически исчерпаны, поэтому в дальнейшем для строительства таких домов будут подбираться индивидуальные площадки.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Более двух тысяч уже строят такое жилье и примерно полторы тысячи еще не направлены на такое строительство. Согласно поручению главы государства, многодетная семья должна быть направлена на строительство в течение года с момента того, как она стала на такой учет нуждающихся.