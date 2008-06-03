В Минске открылось посольство Венгрии

Для того, чтобы попасть в Венгрию, белорусам больше не нужно колесить по Европе. Оформить визы в эту страну теперь можно на родине.

Венгрия – серьезный и значимый партнер Беларуси в Европе. Заявил замминистра иностранных дел Беларуси Валерий Воронецкий. С открытием диппредставительства отношения двух стран "приобретут новую динамику". Замглавы МИДа выразил убежденность, что потенциал сотрудничества Беларуси и Венгрии в торгово-экономической сфере огромен. Серьезные наработки у двух стран есть в гуманитарной сфере, в области образования.

Произошедшее событие говорит о растущей заинтересованности двух стран развивать не только политический диалог, но и расширять торгово-экономическое взаимодействие. Для участия в церемонии из Венгрии прибыла представительная делегация внешнеполитического ведомства этой страны во главе с государственным секретарем МИД Венгрии Дьордем Гийаном.

Хотя у посла Венгрии в Беларуси уже не первый агриман, то есть, согласие главы белорусского государства на назначение Ференца Контра послом в нашу страну, сегодня для него день особый. Дипотношения между государствами были установлены еще в 1992 году. Однако, в силу различных обстоятельств, открытие миссии откладывалось. И вот, как признался посол в одном из интервью, – "рекорд в венгерской дипломатической практике". Здание посольства Венгрии открыто всего спустя 7 дней после получения формального разрешения.

Венгерский дипломат, с политически, можно сказать, решительной фамилией Контра, свою миссию считает "большим вызовом". Ему "с нуля" предстоит организовать работу посольства. Беларусь, как и Венгрия, – такая же европейская страна, оба государства находятся на пересечении путей с Запада на Восток. Настало время активных действий. Есть огромный потенциал для налаживания не только официальных отношений, но и деловых экономических, культурных и общественных связей. В Беларуси в этом также уверены. Открытие посольства всегда дает существенный импульс.

Кстати, визит сегодняшней венгерской делегации белорусский министр иностранных в шутку назвал "встречей выпускников". Госсекретарь МИД Венгрии Диордь Гийан закончил МГИМО в одном году с руководителем белорусского внешнеполитического ведомства. В составе делегации есть однокурсники белорусского министра. У венгерского посла диплом факультета международных отношений киевского университета и жена родом с соседней Украины.

Сегодня только в комнате приемов и коридоре венгерского посольства было оживленно. И то по торжественному случаю. В кабинетах же было пусто. С 16 июня ситуация изменится. В консульский отдел посольства поступят первые документы на оформление венгерских и шенгенских виз.



Посол Венгрии хотел, чтобы над зданием дипмиссии его страны в Минске был вывешен самый большой флаг Евросоюза в белорусской столице, какой только можно водрузить на флагшток. И только высота мачты не позволила это сделать. Хотя в задуманном есть определенный символизм: все большое, кажется ближе. Но Венгрия и Беларусь демонстрируют обоюдное желание не казаться, а быть таковыми друг другу по сути.

А сегодня утром в Министерстве иностранных дел Беларуси начались межмидовские консультации, на которых обсуждаются вопросы развития двусторонних политических отношений между государствами. По мнению главы внешнеполитического ведомства Беларуси Сергея Мартынова, визит госсекретаря МИД Венгрии в Беларусь – весомый вклад в понимание странами друг друга.

Отметим, товарооборот между Беларусью и Венгрией в 2007-ом превысил 270 миллионов долларов. Белорусский экспорт в основном - нефтепродукты, тракторы, чёрные металлы, продукты дерево-обработки, калийные удобрения. Импорт - преимущественно медикаменты, телевизоры, телефоны и сельхозмашины. За первые три месяца текущего года взаимный товарооборот увеличился на 38% и превысил 83 миллиона долларов.



