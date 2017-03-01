В Минске Беларусь и Украина подписали план совместных действий при ЧС

Новости Беларуси. Большая вода – одна на всех. Белорусские и украинские спасатели готовы совместно преодолевать последствия паводка и других чрезвычайных ситуаций. Об этом договорились в белорусской столице главы профильных ведомств двух стран. В том, что спасатели готовы сотрудничать не только на бумаге, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разведка с воздуха. Камера квадрокоптера прочесывает зону подтопления. С высоты в полсотни метров отлично видно тех, кому нужна помощь.

Александр Добриян, СТВ:

Во время паводка особое внимание на паводке одиноко проживающим пожилым людям, однако попасть в неприятность может любой. Помощь приходит в таком вот виде. Надувные носилки отлично работают и на естественных водоемах, и в затопленных населенных пунктах.

Большой паводок в Беларуси случается приблизительно раз в 9 лет. Последние были в 2004 и 2013 годах. Тогда спасатели взрывали заторы на реках, эвакуировали людей, домашних животных, доставляли еду и чистую воду тем, кто наотрез отказался покидать свои дома, оказывали медицинскую помощь.

Половодье на юго-востоке страны зависит не только от обилия осадков в Беларуси. Так что контролировать паводок можно только в тесном трансграничном сотрудничестве.

Сергей Новик, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

С коллегами и в России, и в Украине мы ежесуточно держим связь. Люди в подтапливаемых районах предупреждены, что в случае подтопления могут быть отселены.

О том, что паводки и лесные пожары не имеют границ, говорили 1 марта и в Минске. Ряд важных для Беларуси и Украины документов по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации подписан главами спасательных ведомств двух стран.

План совместных действий рассчитан до 2020 года.

Николай Чечеткин, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины:

В случае обострения паводковых ситуаций мы можем оказать помощь в доставке гуманитарных грузов, технических средств, а также другого имущества, которое будет необходимо для эффективных спасательных работ.

К слову, нынешняя паводковая ситуация у специалистов не вызывает опасений. Таяние снегов началось в естественные сроки.