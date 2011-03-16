В Латвии — День памяти легионеров, воевавших в период Второй мировой войны на стороне фашистов

В уже традиционном марше приняли участие не только пожилые нацисты, но и их молодые последователи. Однако, особое удивление вызывает реакция латвийских правящих кругов, которая поддерживает это движение.

16 марта — день памяти легионеров или шоу молодых радикалов с целью привлечь к себе внимание средств массовой информации? В любом случае тема старого и нового фашизма в Латвии сегодня звучит как всегда громко.

Еще вчера днем это кощунственное мероприятие было на грани срыва — рижская дума запретила шествие ветеранов легиона СС. Однако реваншисты в правящих кругах через суд добились отмены этого решения. И вот сегодня, рядом с престарелыми нацистами и их молодыми последователями, в центре Риги — депутаты парламента. По данным полиции, в колонне до трех тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, для тех, кто не забыл уроки истории, даже один эсесовец — это уже слишком много.

Владимир Бузаев, член Латвийского комитета по правам человека:

Мы помним, как образовывался этот легион. И что он сделал, в частности, на территории Беларуси во время операции «Зимнее волшебство». До сих пор тысячи белорусов живут здесь, детьми вывезенные местными нацистами-карателями. И до сих пор они лишены гражданства здесь, права голоса. И это тоже часть фашизма, который сегодня пытаются чествовать у Памятника Свободы.

Особое возмущение, по комментариям в СМИ, вызывает реакция официальной Риги. Накануне МИД распространил инструкции, поясняющие, как именно латвийские чиновники обязаны реагировать на обеление осужденных международным трибуналом преступников. По версии дипломатического ведомства шествие и неизбежная реакция на него антифашистов — это всего лишь, цитата, «акция групп с радикально противоположными взглядами», «несуществующий конфликт» и «искусственно спровоцированное шоу для местной и зарубежной прессы». То, что подобная позиция — это прямое переписывание истории, в МИДе, видимо, предпочитают дипломатично замалчивать.

Петерис Табунс, экс-депутат Сейма Латвии:

Я здесь сегодня чтобы чествовать латышских воинов-легионеров, которые боролись за Латвию в минуту опасности. В 1940-м году Латвия была оккупирована и латыши знали – если русские победят в этой войне, оккупация продолжится и ей не будет конца.

Антифашисты, которым также разрешили выйти на улицы, встретили шествие плакатами «Легионеры — позорное пятно Латвии» и «За вами — кровь и смерть», а также криками «Позор фашистам». Однако эти слова латвийские власти слышать не собираются.

- Мы пришли протестовать против проявления нацизма, который сегодня в Латвии не только имеет место, но и поддерживается со стороны латвийских правящих кругов. И в таком неонацистком духе воспитывается молодежь. И мне, как латышу, очередной раз стыдно слышать, что моя страна – рассадник неонацизма в Европе.

Полиция, ещё накануне расставившая металлические заграждения вокруг памятника, сумела разделить противоборствующие стороны и не допустить столкновений. Поэтому, в отличие от предыдущих лет, задержанных тоже не было. Тем не менее, сегодняшние события в Латвии снова вызвали бурю протестов. К сожалению, в основном за пределами этой страны.