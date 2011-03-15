В. Путин – А.Лукашенко: Мы видим и знаем, что Вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве

В рамках визита в Беларусь премьеров России и Казахстана Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко:

Работы сегодня у Вас предостаточно: два крупных мероприятия, которые касаются наших союзных отношений и Единого экономического пространства. Безусловно, эти два проекта, как их называют наши журналисты, весьма важны и для наших народов, и для руководства двух государств, естественно. Поэтому, всё, что необходимо, мы готовы сделать — Вы знаете, что мы в Минске всегда серьёзно относимся к подобным мероприятиям. У нас всё готово для того, чтобы начать работу и оперативно работать.

Нам очень важно с Вами, Владимир Владимирович, поговорить на тему, прежде всего, Единого экономического пространства и его перспектив. Потому что как и вы, так и мы в Беларуси особенно возлагаем и возлагали большие надежды и видим большую перспективу в этом крупном союзе.

Что же касается наших двусторонних отношений, то, вроде бы, по чисто экономическим вопросам у нас проблем не возникало ни в конце прошлого года, ни в этом году.

Владимир Путин:

Предыдущий год был удачным для развития российско-белорусских экономических связей. Торговый оборот у нас вырос на 18%, достиг 28,5 миллиардов долларов, и в целом успешно развивается. Что касается интеграционных процессов, то мы видим и знаем, что Вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве. И это проявляется в том, что качественно и в сжатые сроки подготовили и приняли ряд концептуальных документов, касающихся интеграции между Россией, Беларусью и Казахстаном в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.