Александр Лукашенко встретился с Каримом Масимовым

Самолет премьера Казахстана приземлился сегодня утром в Национальном аэропорту «Минск». Сейчас там ожидают прилет главы российского правительства. Премьеры примут участие в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

В центре внимания вопрос присоединения стран «тройки» к ВТО и перенос контроля с российско-казахстанской на внешнюю границу Таможенного союза.

На встрече с казахстанским премьером Президент Беларуси заявил, что обе страны смогут значительно расширить свой товарооборот в рамках Единого экономического пространства. Глава нашего государства отметил, что Беларусь на сто процентов и в срок выполняет свои обязательства. Казахстан, в свою очередь, заинтересован в углублении производственной кооперации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Мы готовы еще шире работать в Казахстане. Наш опыт глобальной работы на казахстанском рынке и вообще в Республике Казахстан говорит о том, что это наилучшая страна, где мы можем активно реализовывать наши договоренности. В прошлом году, когда мы с вами выходили из кризиса, белорусско-казахстанский товарооборот приблизился к рубежу почти в $1 млрд. Думаю, что в рамках ЕЭП у нас будет возможность эту цифру значительно превзойти. У вас есть то, что нужно нам, у нас есть то, что нужно Казахстану. Цены значительно ниже мировых, поэтому, я думаю, мы договоримся. Я Вам желаю всяческих успехов в сегодняшней работе по формированию Единого экономического пространства и хочу сказать, что Беларусь свои обязательства выполнила на 100% и в срок. Поэтому здесь мы проблем не будем иметь, и Вы в Беларуси тоже.

Тема сотрудничества двух стран обсуждалась и на встрече в правительстве. В ходе переговоров было отмечено, что двусторонний товарооборот необходимо довести до миллиарда долларов. Реализация совместных проектов и развитие производств дают реальные возможности для роста экономик двух стран. Намеченные на сегодня встречи в двух- и трехстороннем формате позволят «сверить часы».

Карим Масимов, премьер-министр Республики Казахстан:

Те возможности, которые нам предоставлены в двусторонних отношениях, те наработки, что были сделаны за последние годы, как и те возможности, которые нам дает Таможенный союз, а в будущем, я уверен, и Единое экономическое пространство, позволят нам выполнить ту задачу, которая перед нами поставлена — увеличить товарооборот до миллиарда долларов, а потом и превысить миллиард долларов.

По мнению белорусского премьера, обе страны должны перейти на более высокий уровень сотрудничества. Взаимный товарооборот в минувшем году достиг исторического максимума — возрос более чем вдвое и превысил 860 миллионов долларов. Экспорт нашей продукции увеличился в полтора раза. В экономику Беларуси привлечено 365 тысяч долларов казахстанских инвестиций. Причем, Казахстан не просто наш партнер по Таможенному союзу, а стратегический партнер.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В проработке у нас сейчас более десяти совместных высокотехнологичных проектов, в том числе производство энергонасыщенных тракторов Минского тракторного завода, специальной техники на базе шасси МАЗа, светодиодной техники. Я думаю, это будет хорошим дополнением к тем нашим совместным проектам, которые уже реализуются.