Александр Лукашенко встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным

Беларусь возлагает большие надежды на формирование Единого экономического пространства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Владимиром Путиным. На переговорах речь шла и об интеграции, и об экономике двух государств.

Самолет российского премьера приземлился в Национальном аэропорту уже после обеда. Это день под знаком интеграции. На повестке – союзный Совмин и встреча премьеров таможенной тройки.

В Национальной библиотеке Владимира Путина ждали его коллеги премьеры. Но до заседания межгоссовета ЕврАзЭС и до заседания союзного Совминома с ним встретился Александр Лукашенко. Все уже привыкли, что Беларусь и Россия – стратегические партнеры.

Путина глава белорусского государства приветствовал крепким рукопожатием. Большая часть переговоров прошла за закрытыми дверями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но перед камерами и журналистами Президент Лукашенко и российский премьер сделали главные акценты.

Во-первых, на экономике. Предыдущий год назвали достаточно успешным для взаимной торговли Беларуси и России. Товарооборот вырос почти на 20%.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что же касается наших двусторонних отношений, то, вроде бы, по чисто экономическим вопросам у нас проблем не возникало ни в конце прошлого года, ни в этом году.

Мы еще в середине прошлого года с вами договорились о том, что урегулируем все вопросы. Новый год начнем без всяких проблем. Так, вроде бы, мы и сделали. Есть, конечно, проблемы и в российской экономике, и в нашей, и мы видим, что в мире происходит, мы не свободны от этого, и, в основном, это проблемы, которые привносятся и в российскую, и в белорусскую экономику со стороны.

Россия как никогда заинтересована в развитии отношений с Беларусью. По сути, наша страна для нее – важнейший стратегический партнер на западном направлении. Причем, интерес не ограничивается исключительно экономикой или бизнесом. В центре внимания остается и обеспечение военной безопасности, и совместная работа в международных организациях. Поэтому логично речь зашла и об общих объединениях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Нам очень важно с Вами, Владимир Владимирович, поговорить на тему, прежде всего, Единого экономического пространства и его перспектив. Потому что как и вы, так и мы в Беларуси особенно возлагаем и возлагали большие надежды и видим большую перспективу в этом крупном союзе.

Владимир Путин, Председатель Правительства Российской Федерации:

Мы видим и знаем, что Вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве. И это проявляется в том, что качественно и в сжатые сроки подготовили и приняли ряд концептуальных документов, касающихся интеграции между Россией, Беларусью и Казахстаном в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Считаю, что это очень важные решения, которые, безусловно, будут способствовать стабилизации экономики и решению непростых социально-экономических задач, особенно в условиях продолжающихся кризисных явлений.

Говоря о кризисе, российский премьер вспомнил Японию. Ситуация в этой стране, землетрясения и взрывы на АЭС, скажется на мировой экономике.

Путин рассказал, что собрал экспертов по поводу планируемого строительства белорусской атомной станции. Он заверил, что уровень ее защищенности будет значительно выше.

Владимир Путин:

Те проекты, которые мы с Вами обсуждаем и собираемся реализовывать, конечно, проекты самого последнего поколения, и уровень защищенности, конечно, намного выше, несмотря даже на то, что Беларусь не находится в такой сейсмической зоне, как Япония. Японские реакторы – это американские реакторы 40-летней давности. Мы говорим о новых технологиях, и сегодня с Вами подробно все будем это обсуждать.

После протокольной съемки разговор продолжился. Уж без прессы.