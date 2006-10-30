В Киеве открылась конференция "Выборы-2006: Опыт. Проблемы. Перспективы"

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина примет участие в работе международной научно-практической конференции "Выборы-2006: Опыт. Проблемы. Перспективы". Форум открылся 30 октября в Киеве при подготовке и участии Центризбиркома Украины. Программой предусмотрены встречи с руководством ЦИК страны, представителями делегаций иностранных государств и международных организаций. Всего в работе конференции примут участие около 160 делегатов. По итогам международного форума пройдет пресс-конференция для средств массовой информации.