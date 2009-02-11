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В Израиле подводят итоги досрочных парламентских выборов

11 февраля 2009 11:49
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С минимальным отрывом победила правящая партия "Кадима" во главе с министром иностранных дел Ципи Ливни.С незначительным перевесом она опередила движение "Ликуд", лидер которого экс-премьер Биньямин Нетаньяху. Третье место у правой партии "Наш дом Израиль". Теперь главный вопрос, кто будет формировать новое израильское правительство. Это станет ясно после официального объявления результатов. Оба фаворита предвыборной гонки уже заявили о своей готовности возглавить Кабинет министров.

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