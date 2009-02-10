Глава государства посетил предприятие "Лидсельмаш"

"Сельхозмашиностроение в Беларуси останется в числе приоритетных отраслей и погибнуть оно не должно", – подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.В центре внимания главы государства были актуальные экономические вопросы в период преодоления негативных последствий глобального кризиса. Александр Лукашенко заверил, что обвала белорусского рубля не будет. Мы пообещали это народу. Сегодня дешевле стали природный газ, энергоресурсы, подешевел металл. Поэтому, считает Президент, необходимо искать пути сокращения затрат, уменьшения себестоимости выпускаемой продукции.