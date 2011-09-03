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В Душанбе проходит 20-й саммит СНГ

03 сентября 2011 14:02
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Участники встречи обсудили более десятка проектов документов, регламентирующих взаимодействие стран Содружества в различных сферах, а также задачи по расширению и углублению интеграционного взаимодействия. Ряд вопросов касается дальнейшего развития сотрудничества в области обеспечения безопасности.

Подписано соглашение о противовоздушной обороне. Также на саммите подписано соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне.

Беларусь на заседании представляет премьер-министр Михаил Мясникович. Как заявил руководитель белорусского правительства, республика рассчитывает на развитие Содружества Независимых Государств. А накопленный в СНГ опыт, по словам премьера, может быть успешно использован в Таможенном союзе.

Михаил Мясникович также провел ряд двусторонних встреч. В частности с президентом России Дмитрием Медведевым обсудил сотрудничество в нефтегазовой сфере и вопросы по строительству АЭС. Состоялись также переговоры с президентами Украины, Армении, Азербайджана, и.о. президента Молдовы и премьер-министром Узбекистана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Мясникович

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