Новости Беларуси. Парламентская конференция Балтийского моря может наделить Беларусь статусом наблюдателя. Об этом заявил председатель этой организации Янис Вуцанс. Сейчас её постоянными участниками являются 11 стран, а также ряд межпарламентских организаций. Белорусский парламент еще в 2010-ом направил заявку на получение статуса наблюдателя.

Как было отмечено на встрече, именно нынешний визит может стать важным шагом на этом пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Янис Вуцанс, председатель Парламентской конференции Балтийского моря, депутат Сейма Латвии:

Есть направления, по которым, я думаю, сотрудничество необходимо. Это вопросы, во-первых, экологии, поскольку у нас есть общие реки: и Западная Двина, которая в Латвии называется Даугава, и Неман. У нас исторически довольно хорошее сотрудничество по образованию, в том числе и по высшему образованию, по науке.