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В Берлине прошли переговоры министров иностранных дел «нормандской четверки»

14 апреля 2015 08:22
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Новости Германии. В Берлине прошли переговоры министров иностранных дел «нормандской четверки», которые завершились принятием итогового документа.

Дипломаты из Германии, Франции, России и Украины обсуждали реализацию минских договоренностей – отвод войск, прекращение огня и обмен пленными.

Главным итогом встречи стало решение о незамедлительном создании в рамках контактной группы четырёх рабочих подгрупп по безопасности, политическому процессу, гуманитарным вопросам и вопросам экономического восстановления Донбасса.

Результаты встречи глав МИД «нормандской четверки» станут главной темой на саммите «Большой семерки», который пройдёт в немецком городе Любек 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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