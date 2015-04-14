Новости Германии. В Берлине прошли переговоры министров иностранных дел «нормандской четверки», которые завершились принятием итогового документа.

Дипломаты из Германии, Франции, России и Украины обсуждали реализацию минских договоренностей – отвод войск, прекращение огня и обмен пленными.

Главным итогом встречи стало решение о незамедлительном создании в рамках контактной группы четырёх рабочих подгрупп по безопасности, политическому процессу, гуманитарным вопросам и вопросам экономического восстановления Донбасса.

Результаты встречи глав МИД «нормандской четверки» станут главной темой на саммите «Большой семерки», который пройдёт в немецком городе Любек 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.