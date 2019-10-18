Новости Беларуси. С 18 октября в Беларуси стартует предвыборная агитация на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Накануне окружные избирательные комиссии завершили регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Уже сегодня окружные избиркомы проведут между кандидатами жеребьёвку, для того чтобы определить дату и время их выступления на государственных радио- и ТВ-каналах. Такая возможность предоставится кандидатам с 21 октября по 6 ноября.

С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты

Претенденты на места в парламенте также имеют право опубликовать свою предвыборную программу в одной из республиканских либо областной газете. Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики – на 7 ноября.