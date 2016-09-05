Один день до старта досрочного голосования: участковые комиссии получили бюллетени, во Дворце Республики открылся инфоцентр ЦИК

Новости Беларуси. Главная политическая кампания года в Беларуси выходит на финишную прямую. Уже завтра по всей стране откроются участки для досрочного голосования на парламентских выборах. Оно продлится пять дней. Проголосовать заранее можно будет с 10 до 14 часов и с 16 до 19 вечера. Сегодня избирательные комиссии получили бюллетени. А во Дворце Республики в Минске опробовали технические возможности информационного центра «Выборы-2016». Именно отсюда 11 сентября наш телеканал будет выходить в прямой эфир с последними новостями о ходе голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Сентюрёва, секретарь участковой избирательной комиссии №532 Советского района Минска:

Бюллетени лежат у нас в сейфе, когда мы выходим, сдаем их под охрану, опечатываем.

Еще до старта досрочного голосования здесь поставили «галочку»… в графе «Безопасность». К приходу первых избирателей на участке в тихом центре Минска уже готово практически все. Осталось разве что расставить прозрачные урны. Столы для членов избирательной комиссии, места для наблюдателей, с которых как на ладони – весь участок, лупа – если кому-то не удастся рассмотреть фамилии кандидатов. Причем, подготовку провели с учетом не только предвыборных правил, но даже возраста местных избирателей.

Татьяна Сентюрёва, секретарь участковой избирательной комиссии №532 Советского района Минска:

Дополнительно повесили крючки. У нас много избирателей пожилого возраста, которые приходят с сумками. Чтобы они могли освободить руки, и им было удобно.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Вижу, и пианино здесь у Вас есть.

Татьяна Сентюрёва, секретарь участковой избирательной комиссии № 532 Советского района Минска:

Да, может, кому-то захочется помузицировать.

И такой случай, кстати, был. Игрой именно на этом инструменте один из наблюдателей во время прошлогодних президентских выборов удивлял избирателей и членов комиссии. Сегодня же другой музыкой – телефонных звонков – о себе напоминают уже из округов. Каждый участок обзванивают и проверяют готовность по нескольким пунктам.

Наталья Ананич, заместитель председателя окружной избирательной комиссии избирательного округа № 106 Минска:

Количество бюллетеней, взяты ли они под охрану – эту информацию мы передаем в Минскую городскую комиссию, а оттуда – в ЦИК.

А, тем временем, тезка Натальи Ананич – министр информации Лилия Ананич – тоже контролировала готовность инфоцентра ЦИК во Дворце Республики.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Экран должен быть центровым.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В Республике Беларусь есть практика организации подобного рода центров, организации взаимодействия в режиме онлайн с общественностью. И это для нас не новинка, это работа, которая имеет опыт.

В этом году на экранах впервые будут показывать и самих кандидатов. А вот все ли предусмотрено для 695 журналистов, аккредитованных для освещения парламентских выборов в Беларуси, спрашивала и проверяла в буквальном смысле на себе – председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

От кабинета, из которого был выход по прямой связи, мы проехали около сотни километров вглубь Гродненской области. Избирательный участок в деревне Доброволя расположился в самом популярном месте – танцевальном зале сельского клуба. Так что голосовать местные жители будут под дискошаром. Однако, несмотря на удаленность от областного центра, бюллетени сегодня и сюда доставили вовремя.

Ирина Янушкевич, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 56 Гродненского сельского избирательного округа №53:

Мы сегодня в 9 часов утра получили бюллетени в присутствии сотрудника отдела внутренних дел районного и вместе с ним нас доставили на избирательный участок. Комиссия готова принять наших избирателей. С 10 часов утра наш участок открывается для досрочного голосования.

А вот информацию и о ходе досрочного голосования, и самые свежие данные непосредственно в день выборов все вместе будем узнавать из инфоцентра ЦИК. Пресс-конференции каждые два часа, брифинги, мнения политологов и экспертов – телеканал СТВ уже установил свой стенд для работы в формате прямых включений. И, чтобы, «обновить» открывшуюся медиа-площадку, первое интервью от Лидии Ермошиной касаемо числа кандидатов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Заявления об отмене регистрации, сам кандидат уходит, поэтому, я думаю, их будет 490. Отношения, которые складываются между избирательными комиссиями и кандидатами, являются вполне конструктивными.

Уже завтра на участки придут первые избиратели – в Беларуси стартует досрочное голосование. Воспользоваться своим правом поддержать того или иного кандидата можно будет с 10 до 14 и с 16и до 19 часов. Ну а тем, кто все же решит проявить себя в творчестве на избирательном участке в минской библиотеке, однозначно гарантированы еще и голоса… слушателей.