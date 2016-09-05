Владимир Макей: Беларусь намерена провести парламентские выборы максимально транспарентно, демократично и прозрачно

Новости Беларуси. Беларусь нацелена провести парламентские выборы максимально транспарентно, демократично и прозрачно. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей. За ходом кампании в стране следят сотни наблюдателей, в том числе международных. На днях миссия БДИПЧ ОБСЕ опубликовала предварительный отчет. Впереди итоговые оценки. Они, как надеется глава внешнеполитического ведомства, будут объективными и всесторонними.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Да, наверно, будет какая-то критика, но помимо критики, доклад должен содержать и констатацию позитивных моментов, которые имеют место быть в Беларуси в контексте подготовки и проведения в парламентских выборов. Баланс позитива и негатива. Только такой баланс объективная оценка реальной ситуации и создают основы для того, чтобы мы дальше расширяли позитивную атмосферу в наших отношениях с нашими европейскими партнерами.

Глава МИД также прокомментировал серию публикаций в СМИ о переговорах нашей страны с Россией по газу и нефти. Владимир Макей призвал не связывать этот процесс с нормализацией отношений Беларуси и Евросоюза. Это, прежде всего, диалог между субъектами хозяйствования, отметил министр. По словам его российского коллеги Сергея Лаврова, Москва заинтересована в нормальных отношениях Беларуси и Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.