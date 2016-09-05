Прямой эфир

Владимир Макей: Беларусь намерена провести парламентские выборы максимально транспарентно, демократично и прозрачно

05 сентября 2016 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь нацелена провести парламентские выборы максимально транспарентно, демократично и прозрачно. Об этом заявил сегодня  министр иностранных дел Владимир Макей. За ходом кампании в стране следят сотни наблюдателей, в том числе международных. На днях миссия БДИПЧ ОБСЕ опубликовала  предварительный отчет. Впереди итоговые оценки. Они, как надеется глава внешнеполитического ведомства, будут объективными и всесторонними.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Да, наверно, будет какая-то критика, но помимо критики, доклад должен содержать и констатацию позитивных моментов, которые имеют место быть в Беларуси в контексте подготовки и проведения в  парламентских выборов. Баланс позитива и негатива. Только такой баланс объективная оценка реальной ситуации и создают основы для того, чтобы мы дальше расширяли позитивную атмосферу в наших отношениях с нашими европейскими партнерами.

Глава МИД также прокомментировал серию публикаций в СМИ о переговорах нашей страны с Россией по газу и нефти. Владимир Макей призвал не связывать этот процесс с нормализацией отношений Беларуси и Евросоюза. Это, прежде всего, диалог между субъектами хозяйствования, отметил министр. По словам его российского коллеги Сергея Лаврова, Москва заинтересована в нормальных отношениях Беларуси и Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019 # Владимир Макей

Другие новости рубрики

Все новости
Избирательные округа Минщины: портрет Солигорского городского избирательного округа № 68
05 сентября 2016 14:21

Избирательные округа Минщины: портрет Солигорского городского избирательного округа № 68

Александр Лукашенко: система подготовки белорусских хоккеистов нуждается в реформировании
05 сентября 2016 13:37

Александр Лукашенко: система подготовки белорусских хоккеистов нуждается в реформировании

Парламентские выборы в Беларуси: количество аккредитованных международных наблюдателей превысило 820 человек
05 сентября 2016 09:59

Парламентские выборы в Беларуси: количество аккредитованных международных наблюдателей превысило 820 человек