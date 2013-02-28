Новости Беларуси. В Беларуси с 2015 года планируется перейти на строительство только энергоэффективного жилья. Министерство уже подготовило новую редакцию комплексной программы. Она коснется не только возведения, но и реконструкции жилых домов в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с 2014 года в каждом втором здании планируют применять энергосберегающие технологии. Это позволит в среднем в полтора раза снизить затраты на отопление для строящихся домов и в 3-4 раза – для жилфонда после модернизации. Особенно актуально данная тема звучит в Год бережливости, которым в Беларуси объявлен 2013.