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В Беларуси с 2015 года планируется перейти на строительство только энергоэффективного жилья

28 февраля 2013 10:16
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Новости Беларуси. В Беларуси с 2015 года планируется перейти на строительство только энергоэффективного жилья. Министерство уже подготовило новую редакцию комплексной программы. Она коснется не только возведения, но и реконструкции жилых домов в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с 2014 года в каждом втором здании планируют применять энергосберегающие технологии. Это позволит в среднем в полтора раза снизить затраты на отопление для строящихся домов и в 3-4 раза – для жилфонда после модернизации. Особенно актуально данная тема звучит в Год бережливости, которым в Беларуси объявлен 2013.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика

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