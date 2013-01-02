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В Беларуси появятся 7 крупных спортивных объектов в 2013 году. 4 из них - в Минске

02 января 2013 14:27
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Новости Беларуси. Cемь крупных спортивных объектов появятся в  2013 году в Беларуси. Пять из них будут построены, а два — реконструированы. Возведение четырех запланировано в Минске. Это Дворец тенниса на проспекте Победителей, а также легкоатлетический манеж и плавательный бассейн Белгосуниверситета физической культуры.

Кроме того, откроет двери учебно-тренировочный центр фристайла со спортивно-оздоровительным комплексом на улице Сурганова. Это будет первое уникальное сооружение не только в Беларуси, но и в странах СНГ, которое позволит всесезонно проводить тренировки и соревнования по фристайлу, прыжкам в воду и синхронному плаванию. А ещё центр станет очередной базой активного отдыха жителей и гостей белорусской столицы.

Отправиться они смогут и на крытую ледовую площадку, которая появится на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика

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