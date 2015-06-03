Новости Беларуси. В Беларуси переход от мажоритарной избирательной системы к пропорциональной нецелесообразен. Об этом 3 июня заявил директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Игорь Котляров. Такое заключение специалисты сделали исходя из конкретных исследований.

Сегодня в Беларуси разрабатывается национальная стратегия долгосрочного развития до 2030 года. Экономисты, политологи и социологи делают прогнозы. Внимание уделяется и тому, каким сами белорусы видят государство через 15 лет. Уже завершилось масштабное исследование «Беларусь 20-30», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Котляров, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Мы попробовали спросить у людей, каким они видят это будущее, каким они хотят видеть будущее. Во-первых, они видят это будущее мирным. Они видят свое будущее более богатым, стабильным, хотя сегодня на первом месте стабильность в Республике Беларусь. Они неоднократно подчеркивали, что сегодня есть хорошая база. То есть Беларусь как независимое государство за эти 20 лет состоялась.