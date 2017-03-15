В Несвижском замке Сёмен Шапиро поздравил отличников учебы с получением паспортов

В их адрес звучали поздравления. Губернатор области Семен Шапиро внимание присутствующих обратил на большое значение главного в жизни документа и ответственность, которую вместе с ним приобретают сегодняшние школьники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новости Беларуси. Торжества во время которых молодежь получила свой первый взрослый документ прошли во всех регионах. Областные мероприятие состоялось в историческом и знаковом месте.

Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома: Ваша обязанность сегодня – добросовестно учиться, вырасти, достойно трудиться на благо нашей страны.

Мы около 20 лет суверенное государство.

Паспорт, который вы сегодня получите, он вас объединяет, как одно общество, как одну страну, как одно государство, которое гордое и сильное. Глубоко уверен, что вы будете за собой вести учебные и трудовые коллективы. Будете показывать пример добросовестного отношения к делу. Мы надеемся, кто-то станет губернатором, кто-то министром.

Я убеждён, что в этом зале есть такие люди, которые станут министрами, председателями.

Убежден, что введутся меры, чтобы страна стала ещё краше. Поздравляю вас с этим великим событием в вашей жизни.

Вместе с руководством области к традиционной акции «Мы – граждане Беларуси» присоединились знаменитые артисты и спортсмены.