Документ о разведении сил в Донбассе планируют подписать 14 июля конфликтующие стороны

Новости Украины. Конфликтующие стороны на юго-востоке Украины договорились подписать документ о разведении сил в Донбассе. Это планируется сделать уже 14 июля.

Переговоры трёхсторонней контактной группы завершились менее часа назад в Минске. Сейчас работа экспертов сконцентрирована на вопросах безопасности.

Конечная цель - сокращение числа инцидентов с применением оружия в зоне конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе по Украине:

Участники рабочей группы в очередной раз обсуждали освобождение удерживаемых, а также вопрос идентификации лиц, пропавших без вести. Рабочая группа по экономическим вопросам отметила определённый прогресс в решении вопросов водоснабжения и реструктуризации управления железными дорогами. Это касается также процесса разминирования и восстановления железнодорожного сообщения, в частности, на участке Никитовка – Майорск