Прямой эфир

Документ о разведении сил в Донбассе планируют подписать 14 июля конфликтующие стороны

13 июля 2016 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Конфликтующие стороны на юго-востоке Украины договорились  подписать документ о разведении сил  в Донбассе. Это  планируется сделать уже 14 июля.

Переговоры трёхсторонней контактной группы  завершились менее  часа назад в Минске. Сейчас работа экспертов сконцентрирована на вопросах безопасности.

Конечная цель - сокращение числа инцидентов с применением оружия в зоне конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе по Украине:
Участники рабочей группы в очередной раз обсуждали освобождение удерживаемых, а также вопрос идентификации лиц, пропавших без вести. Рабочая группа по экономическим вопросам отметила определённый прогресс в решении вопросов водоснабжения и реструктуризации управления железными дорогами. Это касается также процесса разминирования и восстановления железнодорожного сообщения, в частности, на участке Никитовка – Майорск  

# Мартин Сайдик # Война в Украине

Другие новости рубрики

Все новости
Кэмерон – не последняя политическая жертва Brexit?
13 июля 2016 12:34

Кэмерон – не последняя политическая жертва Brexit?

2,8 килограмма золота: японцы отметили прошлогодний выигрыш в регби
13 июля 2016 12:30

2,8 килограмма золота: японцы отметили прошлогодний выигрыш в регби

«Джуно» сделал цветные снимки Юпитера в высоком разрешении
13 июля 2016 09:58

«Джуно» сделал цветные снимки Юпитера в высоком разрешении