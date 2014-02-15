Удивительная Южная Африка, или Бусел носорогу - товарищ?

Зимняя Олимпиада не просто оживила сочинский регион, который был всегда известен как летняя здравница, но подарила ему вторую жизнь! Вторую зимнюю жизнь! И вторую более красивую и славную историю! Потому что создана великолепная база! И уже осенью этого года Сочи принимает гран-при Формулы-1! И не зря же конкурентные битвы (жёсткие конкурентные битвы!) идут между странами за честь принимать Олимпиаду и другие соревнования международного уровня!

Вот Беларусь заслуженно выиграла право на проведение чемпионата мира по хоккею! И в мае мы станем свидетелями этого великолепного события! И Беларусь войдет в мировую спортивную историю, как, например, и Бразилия, где пройдет в этом году чемпионат мира по футболу, или ЮАР, принимавшая прошлый чемпионат, в 2010 году!

Вот, о ЮАР мы заговорили не зря. Не только ради опыта проведения Мундиаля побывала съемочная группа программы «Картина мира» в Южной Африке! Это самая развитая страна на Черном континенте, которая может стать новым рынком для товаров из Беларуси! Известно, что гусь свинье – не товарищ. А вот бусел носорогу сможет стать товарищем? Смотрим фильм о Южной Африке!

***

Белые чайки! Белые яхты! Белые шахматы! В ЮАР до сих пор можно купить шахматы, где нет черных фигур на доске. Так и было в истории: европейцы пришли в эту бухту и на Черном континенте построили государство для белых. Но в жизни, как и в шахматах, не всегда белые начинают и выигрывают!

Это - не самый шикарный особняк, это - обычный дом белого человека, у которого есть небольшой бизнес.

Хозяин дома, Бари, женат на нашей землячке Альбине. Как и многие белые, живут они в достатке.

Юрия Козиятко:

Я где-то читал, что ЮАР по количеству бассейнов – на первом месте в мире!

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Да, есть везде. У некоторых даже по два.

Юрия Козиятко:

Может создаться иллюзия у людей, что все так живут в ЮАР! Но, в принципе, так живут небедные люди. Правда?

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Ну, да.

Юрия Козиятко:

А есть тауншипы и те районы, где живет чернокожее население. 50% из них ниже черты бедности живет. Была хотя бы мысль попасть в этот район, где живут бедные люди?

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Я была проездом. Страшно.

Юрия Козиятко:

А что там? Расскажи. Вот, мы не были еще пока.

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Они палят костер, у них стоит шалаш.

Юрия Козиятко:

Не смогла бы там жить? (улыбается)

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Нет, там точно нет! (улыбается)

А это - «черный» квартал, о котором рассказывала Альбина.

Нопутуку Пенайу, житель деревни Дудуза:

У меня нет денег, чтобы купить мясо.

В эту лачугу мы еще вернемся.

Танди Мсоньело, житель Йоханнесбурга:

Многие люди здесь живут настолько бедно, что это даже нищетой не назовешь. У них вообще ничего нет. Часто можно встретить ситуацию, когда в семье никто не работает. Муж, жена и дети – им нечем поужинать.

В Южной Африке до сих пор существуют практически параллельные миры. Хотя утверждают, что жизнь белых и черных отличается не так разительно, как раньше.

Александр Нечаев, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Южно-Африканской Республике:

Среди черных уже появляется свой средний класс. Да, бизнес в основном в белых руках. Хотя Правительство проводит политику стимулирования чернокожего бизнеса. Но вы же понимаете: для того, чтобы стать бизнесменом, надо учиться и что-то знать. А с образованием здесь пока еще за 20 лет после апартеида предстоит много сделать.

А 20 лет назад, во времена апартеида, в ЮАР проводилась иная политика. Для людей с разным цветом кожи были установлены разные правила жизни!

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Нельзя было чернокожим ходить по улицам, по сигналу они в шесть часов все разбегались по домам. И так далее.

Юрий Козиятко:

Концлагерь.

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Да. Рабство.

Темнокожие практически не имели гражданских прав. И общечеловеческие права подвергались цензуре. Даже сексуальные контакты между белыми и черными официально запрещали!

Амон Кубега, владелец бара:

Сейчас нет апартеида как раньше. Вы можете ходить везде, где хотите. Как, собственно говоря, и я. Я могу купить жилье в любой части города. Апартеид закончился.

Юрий Козиятко:

Сегодня, на почве того, что здесь живут чернокожие, белокожие люди, здесь же конфликтов никаких нет? Таких вот серьезных?

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

Это, я бы сказал, заслуга, конечно, Нельсона Манделы. И той элиты, которая с ним пришла к власти.

Нельсон Мандела – национальный герой! Он – первый темнокожий президент ЮАР, восстановивший равенство в правах граждан страны независимо от расовой принадлежности. В декабре 2013-го Нельсон Мандела ушел из жизни. Скорбела не только страна. Генеральный секретарь ООН, президенты большинства стран мира, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко, направили свои соболезнования народу страны.

Нельсон Мандела прожил 95 лет. И только в 75 он стал президентом. Потому что до этого как борец за справедливость четверть века провел в тюрьме.

Образ Манделы, пожалуй, более популярен, чем лик Иисуса в христианской Южной Африке! Его именем назван фирменный южноафриканский цветок. Его портрет – на денежных купюрах. И даже на свечах в пиццерии! Он – лауреат Нобелевской премии и единственный в стране человек, которому поставили памятник при жизни.

Энн Локисанн, житель Йоханнесбурга:

К Нельсону Мандела мы относимся с большим уважением. Он для меня, как родной отец или дед! У него свои идеалы, свое мышление, он вступал за правду, за свои корни. Он воодушевлял нас, молодежь, быть смелыми, верить в себя, в свои силы, помнить, откуда мы! Учил не копировать кого-то, а оставаться такими, какие мы есть.

ЮАР – все еще самая белая страна Черного континента! Темнокожих жителей – 80%, белых – около 10%. Но в середине прошлого века светлокожих людей в ЮАР было вдвое больше! Поговаривают, что после падения апартеида белые стали жить хуже и многие уехали.

Танди Мсоньело, житель Йоханнесбурга:

Если вы посмотрите на улицы, вы увидите, что белых нуждающихся стало больше, чем раньше. Есть белые попрошайки, есть белые бездомные. По-моему, не выход – уменьшать зарплату белых до уровня темнокожих. Лучше сделать наоборот: поднять жалованье темнокожим.

У европейских потомков стать президентом ЮАР шансов сегодня практически нет. Ведь большинство избирателей – темнокожие. Темнокожим принадлежат все ключевые посты во власти. И такая смена караула в последние десятилетия ознаменовалась сложным переходным периодом.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

Южноафриканскому Правительству во главе уже с черным президентом Манделой досталась фактически та система, та модель общества, которая была создана белыми для белых. Такая англосаксонская система со всеми институтами, демократией, защитой прав человека. Белого человека! Белые во времена апартеида умели работать в этой системе координат. Когда пришли черные, они с этой системой координат не могут справиться. Чтобы они ни делали, тут начинается скандал где-нибудь в прессе, либо обращение в суд, либо еще что-то. То есть каждое движение нового африканского Правительства черного, направленное на любые изменения в обществе или уклада жизни, наталкивалось на противодействие вот этих вот институтов.

***

Один из самых сильных ветров в этой точке земного шара! И на этих скалах разбилась тьма тьмущая кораблей за всю историю! Откуда же такое ласковое название – Мыс Доброй Надежды? А история такова. Португальский мореплаватель искал дорогу в Индию, огибая африканский континент. И вот в этой точке его настигли страшные штормы и бури! Команда судна взбунтовалась и он вынужден был повернуть назад! А мыс назвал Мысом Бурь! Но когда король узнал об этом (он был дальновидный политик), он подумал: «Ну, кто же поплывет к мысу с таким названием?» И повелел назвать его Мысом Доброй Надежды!

Европейские колонизаторы налаживали цивилизованные правила жизни в этой стране. Не обходилось без кровопролития. Даже белые с белыми сражались за африканскую землю. И этот период известен как Англо-бурские войны. Бурами, то есть крестьянами в переводе, называли себя первые переселенцы из Голландии.

Михаил Галухин, житель Кейптауна:

Они очень просты в общении, просты в обиходе, очень приветливые люди. Настоящие фермеры-крестьяне. Типа наших казаков. С шашкой в руке, а борона – в другой руке. То есть, они - такие.

Вернемся, кстати, к шахматам, купленным в Кейптауне. Может быть, поэтому южноафриканские фигуры белые и бурые? В конце XVIII – начале XIX веков южноафриканские земли стала прибирать к рукам Англия. Буры двинулись на Север. Там они создали две независимые республики: Оранжевую и Трансвааль. Но англичане не оставили их в покое, особенно когда были отрыты богатейшие залежи алмазов и золота. "Тактика выжженной земли", "концлагеря" – эти понятия появились во времена Англо-бурских войн. В концлагерях погибли тысячи бурских женщин и детей! И на стороне угнетаемых буров сражались даже русские офицеры!

Михаил Галухин, житель Кейптауна:

Приехали они сюда как бы инкогнито. Поскольку в то время были нарушены отношения между Россией и Британией, поэтому война Англии против Трансвааля и против буровцев считалась незаконной. Поэтому наши соотечественники в то время боролись за свободу Трансвааля. Даже песня есть народная, она тогда была: «Трансвааль мой, Трансвааль, весь в огне!». Сочинена была в 1900 году. И стала народной песней по всей матушке-России.

Русским туристам, позабывшим песню про Трансвааль, сегодня рассказывают другие интересные факты тех героических дней.

Это растение - Алоэ вера - известно каждому из нас. У нас они только в уменьшенном формате растут в горшочках на подоконнике. А такие огромные кактусы в человеческий рост буры во времена войны в англичанами использовали военную хитрость: они выстраивали своё войско на склонах среди этих кактусов и издалека казалось, что солдат в несколько раз больше.

Кто только ни бился за эту землю! Первыми в сражение с колонизаторами вступили коренные народы: бушмены, готтенто́ты, племена Банту. До сих пор они сохраняют свою историю. Интересно, что некоторые традиции возникли как раз таки в столкновении с колонизаторами.

Вот эти симпатичные мужчины в юбках из племени Педи (не подумайте ничего дурного!), вот эти симпатичные мужчины в килтах носят эту одежду исторически. Дело в том, что когда была война у них с англичанами, англичане впереди выставили шотландцев в килтах. И вождь племени Педи сказал: «Не убивать этих первых!». Потому что он подумал, что это женщины. А женщин они не убивали, они брали их в плен, женились на них. Таким образом, англичане перехитрили людей из племени Педи. И эту битву Педи проиграли. Но в память об этом проигрыше вождь приказал носить килты! И вот они, как шотландцы, ходят в этих юбках. Люди из племени Педи.

Еще один пример. У народа, населяющего маленький горный анклав Лесото, традиционный наряд дополняется принесенной европейцами спецодеждой. Вот такие резиновые сапоги, чоботы – по-белорусски, и красные, вполне европейские, модные в этом сезоне шаровары.

Юрий Козиятко (представителю племени, позирующему перед камерой):

Спасибо! (говорит по-африкански и жестом показывает «дай пять!»)

Спасибо! (представитель племени доволен)

Дело в том, что людей из Лесото нанимали для работы в шахтах. И рабочая экипировка вплелась в фирменный стиль аборигенов. Впрочем, и африканские секреты вполне могли перекочевать в Европу. Не у них ли случайно какой-нибудь заезжий украинец научился подмешивать в саман еще один натуральный продукт! Сейчас поймете, о чем речь.

Юрий Козиятко:

Традиционное дело, которым занимаются, правда, женщины, - мужчина нельзя этого делать. Но мне в виде исключения разрешили. Скажу, что не самое приятное занятие – полировать пол в деревне коровьим навозом!

Фу! (от запаха навоза)

Берется коровий навоз и полируется пол. (показывает)

Для чего это делается? Для того, чтобы в дом не проникали муравьи. Оказывается, муравьи, как и люди, не любят запаха коровьих какашек, извините.

Древние традиции в Африке соседствуют с новейшими изобретениями. Даже в медицине! Первая в истории пересадка сердца в 1967 году была сделана в ЮАР. Вот в этом госпитале в Кейптауне. Сегодня медицина в ЮАР хорошо развита. Но шаманы и лечащие колдуны не потеряли свою силу до сих пор! И каждый покажет вам дорогу к магазину, где продают мути – традиционные снадобья!

Юрий Козиятко:

И в этом магазине (он общеизвестен – это мути-шоп) могут приготовить специальное лекарство. Это могут быть и лягушки, и крысы, и всякие корни и травы.

Целителя травами называют "иньянго". Популярны еще два вида шаманов: прорицатель (сангомо) и охотник на ведьм.

Хозяйка мути-шопа запрещает съемку внутри своей колдовской лаборатории. А прорицателя сангомо телекамера не смутила!

Юрий Козиятко (во время сеанса гадания):

Все тут есть: костяшки домино, и ракушки, и монеты!

«Все, что происходит у вас в жизни, происходит правильно» – говорит сангомо на зулусском языке. И вдруг заявляет: «Вы не женаты!». Сангомо видит меня впервые, но это правда! «Однако Вы скоро женитесь!» – сообщает сангомо.

Юрий Козиятко:

Сангомо хочет еще раз бросить свои магические костяшки, ракушки. На самом деле, все это серьезно, потому что она при помощи этих предметов разговаривает с духами!

Прорицатель называет удачные для меня числа. Решайте сами: это годы, месяцы или номера, которые стоит выбрать в казино. Сангомо – самая настоящая! Дипломированная! Сертифицированная! Прошедшая все испытания!

Кроме этого документа (показывает сертификат) нужно пойти к реке и своим голыми руками убить настоящего питона. И вот, часть, фрагмент, шкуры этого питона, которая она убила своими руками. Но трогать, дотрагиваться нельзя! Можно только ссмотреть.

Сангомо не только предсказывает, но и предлагает лекарство!

Есть в ЮАР и нечто среднее между шаманством, шарлатанством и врачеванием. Трудно сравнить это с нашим ФАПом (фельдшерско-акушерским пунктом на селе), но парень, назвавшийся доктором, – единственная первая помощь в нищем негритянском квартале!

Юрий Козиятко (комментируя действия местного "врача"):

Это не просто шаман, это народный доктор, поэтому он все делает в халате. У него здесь халаты, в которых он работает, готовит препараты. То есть, это такой фармацевт местный! Вероятно, для стерильности халат надевается! Если вообще, это возможно здесь. Я думаю, это, скорее, униформа, чтобы люди понимали, что он не просто какой-то проходимец, а настоящий врач!

Это - врачебная шапочка. Амулеты, которые, видимо, помогают связываться с духами! И духи вселяют в его лекарства чудотворную, чудодейственную силу!

Сейчас он будет делать универсальное лекарство от болей в животе. Просто потереть корень – этого мало! Надо еще напитать его какой-то волшебной силой! Он заряжает порошок энергией!

Болезни в бедных кварталах распространяются быстро!

Джюлай Сибеко, житель Йоханнесбурга:

Конечно, все мы страдаем от тех или иных заболеваний, о которых мы даже ничего не знаем. Но, честно говоря, я не думаю о том, чем могу заболеть. Зато я верю в то, о чем говорит мне Библия.

Белые люди избегают контактов с жителями негритянских селений.

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Здесь 80% темнокожего населения. Они практически все больны СПИДом.

ЮАР на первом месте в мире по количеству инфицированных СПИДом. Поговаривают, правда, что виновата честная статистика, мол, в других африканских странах никто не считал зараженных вирусом.

Конни Бьюти, житель Йоханнесбурга:

Высокий уровень СПИДА в нашей стране, на мой взгляд, из-за того, что ЮАР – это развивающаяся страна, здесь много бедных людей. Большинство людей живет в сельской местности. Вирус очень быстро распространяется.

А вот как реагируют мужчины на вопрос: «Не страшно ли встречаться с девушками из-за опасности СПИДа?»

Юнус Грегори, житель Йоханнесбурга:

Нет, конечно. Все под контролем. Есть специальная государственная программа и зараженные ВИЧ получают помощь. Больных СПИДом в ЮАР, действительно, много. Но каждый должен думать о себе сам. Прежде всего, нужно предохраняться.

Разносчиками СПИда, особенно в портовых городах, считаются проститутки.

Танди Мсоньело, житель Йоханнесбурга:

Из-за высокой безработицы многие девушки вынуждены заниматься проституцией. Этот мне заплатит за квартиру, этот – за учебу, и так далее. Это очень грустно, но как остановить это, не представляю. Это, наверное, уже в менталитете: детям передается от родителей, и они сами берут деньги и готовы на все, чтобы купить еду.

Практически половина населения ЮАР живет за чертой бедности!

Юрий Козиятко:

Мы спустились на дно местной жизни. В этих трущобах живут миллионы самых бедных южноафриканцев. Нога белого человека сюда не ступает, хотя здесь достаточно приветливые парни встречают нас. Но многие местные белые говорят, что отсюда можно не выйти.

Это район Каелитша близ Кейптауна.

Юрий Козиятко (входя в первое жилище):

Примерно так живут местные люди, живут они очень бедно.

Hello, how are you?

На вопрос «Как поживаете?» хозяин этой хибары отвечает: «Отлично!» По нашим меркам, это - «бомжатник»! А в негритянском квартале – обычное жилище!

Юрий Козиятко (входя во второе жилище):

А вот еще один дом. Здесь живет Ассаанда. Вот так вот певуче она произносит свое имя.

Она покажет нам, как она живет.

Please, show your house!

Ассаанда:

OK!

Телевизор, холодильник и кухонная мебель занимают почти все пространство лачуги, в которой Ассаанда обитает с детьми!

Юрий Козиятко:

Ассаанда нам спальню покажет. Мы, уж, подумали, что здесь только одна кухня...



Кровать-то двуспальная, значит и муж, наверное, есть? «Нет!» – отвечает она.

Юрий Козиятко (общается по-английски):

Одинокая, что ли?

Ассаанда:

Почему же? Бойфренд имеется!

Юрий Козиятко:

Хороший хоть мужик?

Ассаанда:

Ай, нет, нехороший! Много пьет!

Юрий Козиятко:

А где он сейчас?

Ассаанда:

Где-где? В тюрьме!

Юрий Козиятко:

За что?

Ассанда:

Дрался! Бил меня каждый день!

«Всех женщин бьют, – говорит Ассанда. – Такие тут правила!».

Похожую картину увидели мы и в пригороде Йоханнесбурга.

Аборигенка показала нам свое жилище. Объяснила: «Здесь живут 6 человек» (по-английски).

Короткая экскурсия: тут и кухня, тут и спальня. В общем, тут все! Четверо детей вповалку спят на этом диване!

Эта женщина нигде не училась! Не было денег!

«А дети в школу ходят?!» – спрашиваем мы.

Нопутуку Пенайу, житель деревни Дудуза:

Один мой сын попрошайничает на улице, второй – неподалеку от дома. Надеюсь, мой самый маленький все же пойдет в школу.

Работы у нее нет. Хорошей еды в этом доме не видели никогда! Смеется при упоминании мяса.

Нопутуку Пенайу, житель деревни Дудуза:

Живем на детские пособия!

А это – снова поселок Каелитша. На вопрос «что она сегодня ела?» Ассанда отвечает: «Ничего не ела!».

Ассанда:

Почему? Нет еды. Где ее взять?

В человеческой жизни мать для ребенка – не всегда кормилица! Но в бедных негритянских кварталах ЮАР ребенок всегда кормит мать. Чтобы получать пособие, рожают с 15 лет. И не важно, от кого!

Спрашиваем у молодой женщины, сколько у нее детей? (по-английски).

Женщина:

Двое!

Юрий Козиятко:

Маленькие?

Женщина:

Четыре годика и шесть.

Юрий Козиятко:

А муж имеется?

Удивилась такому вопросу. Потом усмехнулась: «Нет!»

Юрий Козиятко:

А где же отец детишек?

Женщина:

Откуда ж я знаю?!

В район Каелитша нас привезла аборигенка Дженни. Здесь у нее друзья. Дженни всячески оберегает их от негативных оценок. А порой даже оправдывает.

Дженни Хаузтен, гид:

Многим людям, которые имеют здесь дома, земля не принадлежит. Поэтому, если они построят здесь хороший дом, в любое время Правительство может прийти и сказать: «Извините, вы должны отсюда съехать». Тогда они потеряют свои деньги. Поэтому живут в таких лачугах.

И все же власть находит деньги, чтобы оградить такие селения высоким забором. Официально, чтобы дети на дорогу не выбегали. Но поговаривают: для того, чтобы нищие районы не раздражали глаз проезжающих мимо иностранцев! Пытается власть хоть как-то минимизировать антисанитарию!

Понятно, что водопровода и канализации здесь нет. Поэтому такие туалеты. Один туалет – не шесть семей. Рядом колонка, из которой можно набрать воды.

А это – журналисты местной телекомпании. По экипировке сразу и не скажешь, что профессиональные телевизионщики.

Аманда Локо, журналист:

У меня нет собственной камеры, вот наша камера. И мы все снимаем этим мобильным телефоном.

Аманда мечтает найти хорошего мужа и родить четверых ребятишек. Если повезет, конечно. На вопрос «справедлива ли жизнь в ЮАР», ответила...

Аманда Локо, журналист:

Нет! Совсем нет! Потому что у нас нет равных возможностей. У некоторых их больше, у некоторых меньше. У некоторых людей даже туалетов нет, нет электричества здесь, в Каелитша. Я не думаю, что так и должно быть.

Только некоторые могут добиться успеха и уехать отсюда, и жить, может быть, в городе. Но у всех есть такая мечта.

Упрекают власть не только темнокожие бедняки.

Дженни Хаузтен, гид:

Да, они много уже наобещали со времени первых выборов, но многое так и не сделано. Развитие движется очень медленно, в особенности что касается удобств: водопровода, электричества, туалетов, благоустройства домов. Очень много пустых обещаний было дано людям.

Много лет подряд на выборах побеждает Африканский национальный конгресс. По Конституции, партия-победитель выдвигает кандидатуру президента, которую затем утверждает парламент. ЮАР ведь парламентская республика. Но каждая ветвь власти утверждает свою значимость и метит свою территорию!

Говорят, что в ЮАР четыре столицы! Это Йоханнесбург (столица бизнеса), Кейптаун (парламентская столица и столица развлечений), Блумфонтейн (судебная столица) и, конечно же, Претория! Мы сейчас находимся в Претории. Это - главный административный центр Южной Африки! Здесь находится комплекс зданий The Union Buildings, где размещаются Правительство и Президент.

Президент одновременно возглавляет и Правительство. Нынешний глава государства Джейкоб Зума – 11-ый в истории ЮАР, четвертый темнокожий президент и первый, официально признавший себя многоженцем! У него 8 жен, 5 из них – официальные. Полигамные браки – традиция коренной народности Зулу, к которой причисляет себя президент Зума! А всего же в Южной Африке – десятки коренных народностей. И достаточно сказать, что в стране сегодня – 11 государственных языков. Одного лишь английского не хватит, чтобы стать, к примеру, журналистом крупной телекомпании.

Понтшо Макхетха, генеральный менеджер телеканала «SABC»:

Предпочтение мы отдаем тем, кто говорит на нескольких языках. Потому что на Национальном телеканале должны быть представлены все 11 языков. Это требование. Не важно, что какой-то язык более популярен, какой-то – менее. Это справедливо. Каждый язык важен для населения.

Юрий Козиятко:

А сейчас мы пришли в деревню, где жили люди племени Коса (цокает языком). У них такой кликающий язык. Поэтому вот-так вот нужно говорить.

В племени Коса, кстати говоря, родился первый президент ЮАР нельсон Мандела. И, что интересно, в этом племени мужчина и женщина, когда заходили в дом, женщина всегда идет направо, мужчина всегда идет налево. Как и у нас! Тут, на самом деле, корни традиции совершенно другие. Женщина стоит справа, мужчина – слева. Потому что дверь открывалась вовнутрь. И когда нападали враги, женщина пряталась за дверью, а мужчина встречал их слева с оружием.

Правильно? (спрашивает у местного жителя и получает утвердительные ответ).

В период колонизации случались стычки с белокожими пришельцами. Но борьба продолжалась и позже: во времена апартеида и после падения режима.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

Нападения, жестокие убийства белых фермеров теми же предыдущими работниками, которые работали у этого фермера. Они, почувствовав свободу, пришли, забрали все, расстреляли.

Преступность по-прежнему высокая. «Преступность – это наш враг № 1!» – заявил президент ЮАР.

Александр Нечаев, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Южно-Африканской Республике:

Да, здесь лучше вечером по улице не ходить, когда наступает темнота. Все дома огорожены проволокой под напряжением, везде система безопасности, всего очень много. Вечером лучше ездить на машине и, желательно, с закрытыми дверями и не стоять даже на светофоре долгое время на красном свете, лучше, может быть, даже проехать, если вы видите вокруг каких- то непонятных чернокожих молодых людей. Приставят к вам пистолет, ограбят. Хорошо, если не выстрелят. Здесь иногда бывает, что сначала стреляют, а потом грабят.

Это старейшее здание суда в Йоханнесбурге! Здесь проходят самые громкие уголовные дела! И именно здесь судят самых изощренных убийц!

На слуху немало громких дел с южно-африканской пропиской.

Знаменитый спортсмен застрелил свою подругу-фотомодель, перепутав ее с грабителями!

Жена миллионера убита во время медового месяца в Кейптауне при нападении на такси!

Чемпиона мира по боксу тяжеловес Сандерс застрелен при ограблении в ресторане!

Знаменитый тюнер автомобилей «Порше», владелец крупной немецкой компании исчез в ЮАР, и его тело, завернутое в целлофановый пакет, обнаружили в Йоханнесбурге!

Ежедневные грабежи, изнасилования, убийства – это обычное для ЮАР явление!

Квен Думо, жительница района Каелитша (Йоханнесбург):

Видите ли, сейчас здесь орудуют гангстеры: на улицах, в школах. Преступность высокая.

Дженни Хаузтен, гид:

Если вы блуждаете в поселке темнокожих, это точно не лучшая идея. Местные могут подумать: «О, у них есть деньги. С них можно что-то взять».

А это уже знакомая нам Ассаанда, которую избивает бойфренд. Говорит, что в поселке у каждого в кармане оружие!

Ассаанда:

Да. Ножи и пистолеты!

Оружие в ЮАР разрешено к ношению.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

У них здесь, конечно, культ оружия, надо отметить. Но, опять же, среди белого населения. Черное население – во-первых, не все могут приобрести это оружие...

Юрий Козиятко:

У них биты.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

Или лицензию. Да, у них там мачете какие-то, еще что-то...

Амон Кубега, владелец бара:

Если у меня при себе оружие, его нельзя показывать всем подряд. Это мой секрет. Если все будут знать, что у меня есть оружие, меня просто могут ограбить или пристрелить, если я откажусь его отдать.

Может быть, новое поколение позабудет язык револьверов? По крайней мере, этот бойскаут с фамилией Шут, то есть, «стреляч», считает, что лучшее средство защиты – то, которым убить нельзя.

Майкл Шут, скаут:

Мне, правда, совсем не нравится оружие во всех видах. Члены моей семьи участвовали в Мировой войне, поэтому я не могу себе представить, чтобы я напал на человека с оружием в руках.

А местный пастор Тони убежден, что лучшая защита – это вера в Бога. Но в то же время допускает, что священник может взять оружие в руки для защиты семьи, например. Или из спортивного интереса!

Юрий Козиятко:

В ЮАР разрешено носить огнестрельное оружие. Но даже здесь настоящие мужчины выбирают шпагу. В данном случае, спортивную рапиру (надевает амуницую фехтовальщика, проводит спарринг).

Тони, а к вам на исповедь приходят люди, которые применяли оружие?

Тони Сэндс, пастор:

Да, люди постоянно об этом говорят, о защите своей семьи. И, конечно же, как священник, я слушаю это и должен понимать ситуацию. Мы не побуждаем людей на то, чтобы они шли и ранили кого-то специально. Но мы говорим, что у них есть право защищать себя!

Юрий Козиятко:

Тони, мы знаем, что Вы были в Минске. Какие у Вас впечатления остались о Беларуси?

Тони Сэндс, пастор:

Минск мне очень понравился! Это очень красивый и очень чистый город. А люди хорошие и добрые. Я получит удовольствие от похода в театр, мне понравилась Площадь Победы.

Юрий Козиятко:

Вам показалось, что в Минске можно без оружия ходить по улицам?

Тони Сэндс, пастор:

Я не думаю, что в Минске оно бы мне понадобилось. У вас совершенно безопасная страна.

Вернемся на улицы южноафриканского города. Таксист, уложив вещи в багажник, запирает его на ключ, чтобы на светофоре не вскрыли грабители.

Автомобиль – наиболее безопасный способ перемещения по стране. В маршрутках редко увидишь белого человека. Поезда фактически разделены на обычные и очень дорогие, то есть для черных и белых. Даже темнокожие девушки в стране, где золото лежит, буквально, под ногами, собираясь в дорогу, золотые браслеты меняют на серебряные.

Конни Бьюти, житель Йоханнесбурга:

Ювелирные украшения – это свидетельство денег, значит человек богат. А у нас очень много криминала. Особенно опасно ездить на поездах. Там воры могут напасть и снять с тебя все украшения: кольца, сережки, браслет.

Танди Мсоньело, житель Йоханнесбурга:

В некоторых районах Йоханнесбурга вы не сможете прогуляться вечером. Но чего вы ожидаете? Люди хотят есть, они голодные, им нужно хоть что-нибудь. Они рассуждают: «Если я украду его телефон и продам кого-нибудь, я куплю еду, я принесу что-то своим детям». И я не могу их за это осуждать, потому что не уверена, что поступила бы по-другому, окажись я в подобной ситуации.

Владельцы ювелирных магазинов в богатом Кейптауне дорогие изделия на витрину не выставляют.

Джако Нагел, менеджер отдела продаж ювелирной компании:

Этот грушевидный бриллиант размером 1,6 карат стоит приблизительно 60 тысяч американских долларов. Конечно же, есть экземпляры и побольше, но, по соображениям безопасности, мы не храним их здесь. На многие ювелирные магазины здесь нападали грабители, но нам пока везет.

А этот джентльмен из патриотических, видимо, соображений убеждает, что преступность так же, как и уровень заболеваемости СПИДом, зависит от честности подсчета.

Рони Малулеке, представитель общественной полиции:

Если вы сравните уровень преступности в Соединенных Штатах Америки и в Южной Африке, вы увидите, что в некоторых случаях не все данные анализируются статистикой. Не все доступно общественности. Есть страны, где преступность еще выше, но это умалчивается и не показывается всему остальному миру.

Тем не менее, дом в Йоханнесбурге, где мы случайно застали Рони, хорошо охраняется. Напомним: здесь живут наша землячка Альбина с мужем Бари.

Юрий Козиятко:

Мы к вам заезжали: у вас одни ворота, вторые ворота, какие-то улавливатели, чтобы никто не заскочил.

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

32 камеры!

Юрий Козиятко:

32. А собака? Лео! (подзывает)

Такая большая собака, которая тоже, наверное, защищает вас от нежданных гостей.

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Да.

Жизнь в этом доме за колючей проволокой украшают крокодильчики на лужайке.

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Но я о крокодильчиках ничего не знаю - не спрашивайте меня!

Юрий Козиятко:

Крокодиловые сапоги, украшения, сумка из крокодиловой кожи у Вас есть?

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Они здесь не нужны – крокодиловые сапоги. Не холодно здесь так уж.

Отдельная комната отведена уже не деревянному, а живому говорящему попугаю.

Дом с большими окнами внешне смахивает на детский сад. Сравнение - не далекое от истины. Альбина уже родила девочку и сейчас они с мужем ждут второго ребенка.

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Цветы муж подарил. Мужья африканские отличаются от белорусских. Не нужны праздники 8 Марта, Новый год.

Юрий Козиятко:

Белорусские мужчины тоже дарят иногда без повода. Например, когда пришел утром домой с цветами, с веником. Купил в переходе, бабушки продают. (смеется)

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Да, это бывает.

Кстати, и угощение, привычное белорусскому желудку, в этом южноафриканском доме нашлось.

Юрий Козиятко:

Селедка под шубой!

Представитель общественной полиции, которого мы застали в этом доме, рассказал, что в ЮАР приезжают не только девушки из наших краев, чтобы выйти замуж. Переселенцы из разных уголков земного шара! В последнее время многие из Болгарии и Румынии после вступления этих стран в Евросоюз. Но чаще всего – из бедных африканских стран.

Вот типичный пример. Уже знакомый нам таксист Эрик перевез семью в ЮАР из Конго.

Арендуют квартиру в пригороде Кейптауна под названием Бруклин. Тут живут и белые, и темнокожие, и нет такой криминальной опасности, как, например, в негритянских поселках наподобие Каелитша.

Юрий Козиятко (пересказывает Эрика):

Говорит, что это очень хороший регион, здесь очень удобно жить. Через дорогу – маленький магазин. Можно перейти. Полицейский участок. Трафик, если подъехать на общественном транспорте. То есть, определенная безопасность здесь есть.

Квартира отнюдь не шикарная, но живут они гораздо лучше темнокожих собратьев из нищих кварталов Кейптауна!

Юрий Козиятко:

Это такая, условно говоря, многофункциональная комната: здесь у него и стиральная машина, и спать здесь можно, и склад небольшой для вещей, которые в данный момент не нужны. Вот, обогреватель, например, стоит. Хотя, странно, в Африке - и нагреватель! Ну и там - туалет. Эрик показывает, что унитаз есть и смыв тоже работает. То есть, цивилизованный туалет!

Это взрослая спальня Эрика и Агат. Рядом спит маленький двухлетний сын.

Оп! Хороший! My friend! (подкидывая мальчика)

Хозяйка этого дома, Агат, для мужа и двух сыновей готовит традиционную африканскую еду.

Юрий Козиятко:

Она говорит, что каждый день рис есть скучно, поэтому один день едят рис, в другой день – фасоль, бобы. То есть, они как-то разнообразят свою кухню. В честь нашего прихода – такое блюдо, где и рис, и бобы, и овощи, и рыба. То есть, все вместе!

(Комментирует процесс готовки)

Ух ты! Крышку, горячую! Голыми руками! Африканская женщина не боится высоких температур!

На их языке это блюдо называется «пундумадиз». Произношение у меня, наверное, плохое. Правда, Агат не делает замечаний. Гость, все-таки!

Перед трапезой Эрик молится. В ЮАР нет преобладающей религии. Основная паства – у сионских, христианских церквей, католиков, православных, пятидесятников, англикан, лютеран, голландских реформаторов! Все это христианские ветви.

Юрий Козиятко:

Они ходят в церковь, где службу ведут на французском языке. И такой есть у них французский Новый Завет, то есть популярное изложение библейских историй в картинках. В доступной форме.

***

А это уже не христианский квартал. Иногда говорят, мусульманский или индуистский. А, в общем-то, цветной! И в прямом, и в переносном смысле!

Район Бо Каап основали малайцы. А дома расцветки «вырви глаз» – не только приманка для туристов, но и наследие прошлого! Большинство бедноты, привезенной сюда Ост-Индской компанией из Шри-Ланки, Индии, Индонезии, не умело ни писать, ни читать. Поэтому нумеровать дома было бесполезно. Куда проще объяснить: «Я живу в желтом домике или в оранжевом!». Так и повелось.

Тунад Уильямс, житель района Бо-Каап (Кейптаун):

Людям это нравится, это красиво! И туристы с удовольствием фотографируют наши дома.

Жизнерадостные краски и чистый воздух – дома расположены над городом, на склонах Сигнальной горы – привлекают не только туристов!

Тунад Уильямс, житель района Бо-Каап (Кейптаун):

Иностранцы покупают здесь, в Бо-Кап, дома, а коренные жители, которые долгие годы прожили в Кейптауне, должны переселяться на окраины.

Угадайте, кто активнее других покупает сегодня дома в ЮАР? Конечно же, русские! По данным авторитетного агентства «Сотбис», россияне стали оттеснять богатых немцев и англичан! Одно из последних «громких» приобретений – замок в пригороде Кейптауна! Его купил россиянин, имя которого никому не известно!

Русские толстосумы отличились и в ювелирных магазинах!

Джако Нагел, менеджер отдела продаж ювелирной компании:

Мне однажды удалось продать бриллиант стоимостью 1 млн 600 за изделие. Это большая сумма. За эти деньги в Южной Африке вы можете купить хороший дом!

«А откуда покупатель?» – спрашиваем мы.

Джако Нагел, менеджер отдела продаж ювелирной компании:

Из России! Да, на самом деле, из России!

Иногда ЮАР называют государством золота и алмазов. Именно с «золотой» и «алмазной» лихорадки началось бурное развитие экономики.

Юрий Козиятко:

Так выглядела эта площадь в 1894 году. Сейчас, конечно, совершенно другой антураж. Здесь нет этих конных повозок. Но на картинке нет одной важной вещи, которую мы сейчас увидим. В центре площади находится вход в одну из старейших шахт, где добывали золото!

В 1913 году ЮАР вышла на первое место в мире по добыче золота. Эти песчаные горы рядом со старыми шахтами напоминают о «золотых временах» страны.

Как дачный участок кротами, недра ЮАР перепаханы шахтерами разных мастей!

Но с 2007 года «золотое» лидерство у ЮАР перехватил Китай. С тех пор в Поднебесной «презренного» метала добывают все больше, а южная Африка сворачивает производство – не рентабельно!

В начале XX века ЮАР была первой и по добыче алмазов. И сегодня еще остается в пятерке лидеров! Бриллианты – гордость страны! Даже у детей в бедном негритянском квартале на школьной доске, в ряду слов, которые следует выучить (звезда, луна, сердце), можно увидеть и «diamond», то есть бриллиант!

ЮАР принадлежат и рекорды по размерам драгоценных камней!

Юрий Козиятко (в форме шахтера):

Это - шахта Каллинан! Здесь, кстати говоря, был найден самый крупный в мире алмаз! Его так и назвали – Каллинан. 3106 карат! Нашли его, правда, на глубине всего лишь 9 м! А мы будем опускаться на 763 м!

На такой глубине добывают руду. И спускаться туда - несколько минут!

Юрий Козиятко (в форме шахтера):

В этом огромном лифте помещаются более 100 шахтеров. Почему он такой большой? Потому что под землю спускают не только людей, но и технику!

Приземистые погрузчики трудятся под землей. И даже джипы снуют по этим темных коридорам!

Потолки в шахтах не давят. Человек высокого роста чувствует себя комфортно. Как в метро примерно.

Юрий Козиятко (в форме шахтера):

Не зря надели резиновые сапоги. Это - старая шахта, здесь очень грязно. В принципе, много воды во всех шахтах. Ее специально закачивают сюда, чтобы было меньше пыли и можно было дышать. Так что работа у шахтеров не скажешь, что пыльная! Грязная!

По местным меркам, шахтеры зарабатывают не так уж много – около 500 долларов в месяц. Часто бастуют. Об этом чуть позже расскажем. Но в шахте нам попадались в основном улыбчивые трудяги!

Рабочие коридоры шахты проложены под алмазными залежами!

Юрий Козиятко (в форме шахтера):

Где-то там, наверху, добывают кимберлитовую руду. Просто мы забрались слишком глубоко под землю. И вот этот ковш загружает ее в вагончики. Подходит поезд – 10 вагончиков наполняются рудой и отправляются на промывку.

Вагонетки приходят на это место. Здесь они выгружают руду на решетку, по решетке она падает в яму, попадает на транспортер и ленты поднимают ее на поверхность на промывку. И так выглядит эта кимберлитовая руда. Кто знает, может, знать 1 карат алмаза?!

Эта шахта - старая. Название Каллинан (или Куллинан – это проделки транскрипции), так вот это название она получила к своему столетнему юбилею. А раньше была известна как шахта Премьер. О давней истории напоминают старые заброшенные коридоры.

Юрий Козиятко (в форме шахтера):

Тсс! Интересно, здесь встречаются какие-нибудь гномы или духи предков?

Хотелось бы, чтобы духи моих предков были там, на небесах! (показывает пальцем в небо)

Наверх, не к предкам, но к обычной жизни шахтеры поднимаются с удовольствием. Все-таки часы, проведенные под землей, не самые лучшие в жизни! Хотя ветеран шахтерского дела с гордость говорит о своей профессии.

Ветеран шахтерского дела:

Это - отличная работа в Южной Африке! Если вы квалифицированы для работы шахтером и можете выполнять шахтерскую работу на передовой, то и зарабатывать вы будете неплохо.

Но вернемся к забастовкам шахтеров. Горняки в ЮАР постоянно требуют повышения оплаты труда! На памяти – печальный инцидент на платиновой шахте Марикана в 2012 году, когда в стычке с полицией были расстреляны 44 шахтера. Президент страны приезжал на шахту, чтобы лично урегулировать конфликт.

Забастовки, протесты – явление в ЮАР нередкое. Нам пришлось стоять в пробке, потому что автомобилисты возмущались новой платной дорогой!

Ифраим Ньятела, водитель:

Да, некоторые стараются медленно ехать, чтобы показать Правительству, что мы не согласны с новым законом, что он неправильный.

Почти все хайвэи в ЮАР - платные. Но эта, по сути, дорога жизни! Тысячи жителей Претории ежедневно добираются этим путем на работу в Йоханнесбург и возвращаются обратно!

Ифраим Ньятела, водитель:

На пути будет 5 переездов, за которые придется заплатить 150 рандов. А когда я буду возвращаться, то еще столько же нужно будет выложить. В итоге – ежедневно 300 рандов!

300 рандов – это примерно 30 долларов! И такой тариф превращает автомобиль из средства передвижения в роскошь!

Еще один пикет мы встретили на своем пути: протестующие требовали гарантировать рабочие места. Причем проблемы с работой могут быть и у черных, и у белых.

Пумзили Тилуана, участник пикета:

Мы требуем, чтобы дали работу человеку с любым цветом кожи! Пусть мы не работаем, но мы хотим, чтобы у молодежи были рабочие места, чтобы они работали на свое будущее.

В ЮАР сегодня, по разным подсчетам, от 25% до 30% безработных!

Амон Кубега, владелец бара:

Много рабочих мест закрыли, фабрики закрыты, ситуация изменилась. К примеру, мне 54 года, я не могу прийти и получить работу. Это практически невозможно. Нужны связи. Люди теряют работу, поэтому и опускаются.

В последние годы в ЮАР созданы специальные программы занятости темнокожих африканцев!

Юрий Козиятко:

Компании должны обеспечить занятость чернокожего населения.

Владимир Котов, победитель чемпионата СССР 1980 года в марафоне:

Да. Есть закон, что если есть белые, то должно обязательно присутствовать черное население.

Не забыли и женщин. Им – особое внимание!

Понтшо Макхетха, генеральный менеджер телеканала «SABC»:

Права женщин ущемлялись. Они не могли пойти на работу, но сейчас женщин воспринимают всерьез. Даже в нашем парламенте 50% – женщины.

Юрий Козиятко:

То есть, женщина не должна сидеть дома?!

Понтшо Макхетха, генеральный менеджер телеканала «SABC»:

Нет. Если у женщины есть квалификация и собственное мнение, она даже может занимать лидирующие позиции, быть боссом. Да, у нас есть женщины-начальники.

Юрий Козиятко:

А есть женщины-политики или женщины-министры?!

Понтшо Макхетха, генеральный менеджер телеканала «SABC»:

Да. У нас половина министров – женщины.

Испокон веков в Южной Африке, а, впрочем, как и у славян, женщине было отведено место у очага.

Юрий Козиятко (обращаясь к местной жительнице):

Хоотсоул! Так здороваются в племени Сото.

И вот эта женщина делает муку. Так женщина проводит все свои дни (показывает, копируя движения местной женщины-мукомола).

Оценку "10" поставила мне женщина! Но сейчас будет мастер-класс. Возможно, я не обладаю этим секретом.

Страна, где добывают золото, с золотым ожерельем, несмотря на то, что живут в бедной хижине живут люди из племени Сото. Видите, как нежно. Не то, что по-мужски я грубо это делал. Нежно, как будто спинку любимому мужчине гладит!

После того, как наша замечательная хозяйка смолола муку, ей нужно сварить кашу. И в центре двора находится такое место для огня. Попробую разжечь огонь (чиркает зажигалкой). В приниципе, здесь всегда тепло, дождей в это время практически не бывает.

Обратите внимание, как место для огня - сделано крестом, в зависимости от того, откуда дует ветер: если ветер дует с одной стороны, значит костер разжигается с другой. Если с другой стороны - переходим на новое место. У женщины практически нет оправдания, почему не готов обед!

Просто так жена не доставалась. За невесту надо было выплатить калым с десяток коров.

Юрий Козиятко:

А вот это - женщина племени Зулу. Женщина замужняя: в красной шапке, не подкопаешься, юбка у нее из коровы, не видны коленки. А вот рядом – девушка незамужняя. Как у нас говорят, «юбка короткая – уж замуж невтерпеж». Незамужняя женщина выставляет себя напоказ! И чтобы ее "купить", нужно было отдать 11 коров!

Есть еще одна утварь, или предмет интерьера – маленькая табуреточка. Мужчина, женатый, конечно, мужчина, на этой табуреточке днем сидел, кушал, курил трубку с марихуаной, кстати говоря. А ночью табуреточка переходила к жене. Жена клала ее под голову, потому что жена в такой шапке спала. Дело в том, что эта шапка вплеталась в волосы. И снять такую шапку означало развод и девичья фамилия! (садится на тубуретку, а потом подкладывает женщине под ухо).

Вот так вот! Похрапывала! (улыбается)

У современных девушек, если не считать обитательниц нищих кварталов, на первом месте в списке жизненных ценностей уже - не замужество!

Конни Бьюти, житель Йоханнесбурга:

В первую очередь, мы мечтаем построить карьеру, найти хорошую работу. А потом уже выйти замуж.

***

Морской путь из Европы в Юго-Восточную Азию кормит жителей ЮАР до сих пор! А плюс еще рыболовство! Маленькие порты, разбросанные вдоль побережья, – спасение для местных жителей!

Юрий Козиятко (помогаю перекидывать рыбу):

Жить у моря и не ловить рыбу было бы глупо. Поэтому вдоль побережья повсюду маленькие рыбацкие портовые города. И это дает работу местному небогатому населению.

К морю в поисках заработка устремляются и гастарбайтеры. Например, этот парень приехал из Анголы.

Камати Конджа, рыбак:

Каждый день я встаю в пять утра и работаю до вечера. Я нигде не учусь, потому что зарабатываю деньги.

В месяц этот парень зарабатывает 1200 рандов. Это всего лишь 120 долларов США!

От темна и до темна Камати разгружает рыбу в маленьком порту.

Камати Конджа, рыбак:

Мне нравится, мне очень нравится моя работа.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

Несмотря на то, что народ бедный в основной своей массе, но он все-таки, надо отметить, добрый, душевный, открытый, отзывчивый. Они постоянно поют, они постоянно танцуют, даже на официальных мероприятиях! Вот что меня поразило!

Юрий Козиятко (подтанцовывает и подпевает вместе с местными жителями в национальных костюмах):

Представляю, сколько и чего надо курнуть, чтобы танцевать под такие песни!

Дженни Хаузтен, гид:

Трубка длинная – для женщин. У женщин всегда ребенок сзади. И чтобы дым не мешал ребенку, не портил ему легкие, он идет длинный. А мужчины любят сильные вещи, поэтому короткая трубка – для мужчин.

Кстати, несколько лет назад в ЮАР скончался курящий шимпанзе Чарли, известный этой вредной привычкой на весь мир! До сих пор разгадывают этот феномен: курящая обезьяна прожила 52 года! При том, что средняя продолжительность жизни людей в ЮАР – чуть более 40! Это случай из разряда казусов. Но встреча с обезьянами в повседневной жизни не всегда вызывает улыбку!

Юрий Козиятко:

Стоит отъехать от крупного города, и главная опасность, которая угрожает и местным жителям, и туристам, – это обезьяны-бабуины! Если у вас вдруг в рюкзаке оказалось яблоко или груша, они обязательно учуют и нападут. Отберут рюкзак и могут даже покусать! Поэтому лучше вместо яблока или груши лучше взять с собой рогаточку! Они продаются в магазинах. И это самое доступное, самое просто средство защиты от диких обезьян!

Бабуины, или желтые павианы, время от времени нападают на жилые дома! В ЮАР есть специальные охранники, которые дежурят на подступах к поселкам! Интервью давать отказываются. Видимо, кроме рогаток есть какие-то секретные технологии защиты от обезьян.

Специальные знаки предупреждают: в местах обитания бабуинов с едой лучше не появляться! Обезьяны обладают тонким чутьем и мощными клыками. Многие растяпы уже поплатились своими кошельками, документами, мобильными телефонами, выброшенными в пропасть, когда павиан потрошит отвоеванную сумку!

Юрий Козиятко:

Вот мы видим, как павианы практически грабят туристов, требуя от них еду!

Дистанция между людьми и дикими животными в Южной Африке гораздо меньше, чем у нас (кадры, на которых по дороге рядом с авто ходят львы).

Владимир Котов, победитель чемпионата СССР 1980 года в марафоне:

Вчера бежал, кобру увидел большую. Потому что сезон змей. Около нашего дома ходят козы. Кушают цветы.

Вдоль дорог запросто можно увидеть мирно пасущихся зебр, как коров в наших краях. В ЮАР есть даже парк «Горная зебра», есть вино «Капская зебра». Но полосатая лошадка не входит в Большую южноафриканскую пятерку. Ее составляют объекты экзотической охоты: слон, лев, носорог, буйвол и леопард, которых можно увидеть не выезжая в прерию, на южноафриканских банкнотах. На одной стороне – портрет Манделы, на другой – зверинец. Как на наших «зайчиках» когда-то!

Вот еще один милый зверек – дасси, или капский даман. Совсем не боится людей. Кстати, это давние родственники слонов. Когда-то их прародители разделились. Теперь они совсем не похожи. Что творит природа?! Вон какого альбиноса сотворила из белкообразного зверька. Он попал в объектив в парке Кейптауна. Впрочем, белки в ЮАР такие же как у нас: приветливые попрошайки.

А попрошайки из рода человеческого, похоже, недурно воспитаны, коль в искусственном пруду в центре города вода закипает от рыбы, которую страждущие могут ловить голыми руками!

Прямо под ногами снуют птицы: и привычные, и диковинные!

Юрий Козиятко (фотографируя):

Эти птички, вот видите - клюют хлебный мякиш, называются - ибисы. Для приезжих это - экзотика. Их пытаются сфотографировать. А для местных жителей это все равно, что для нас голуби! И, собственно говоря, по парку они гуляют среди голубей.

Рисковым людям в ЮАР предлагают погрузиться на глубину к белым акулам! Но бывает, что заплатишь деньги, льют в воду кровь, как приманку, а «белая смерть» совсем в другом месте доедает серфенгиста! Потому что, по закону подлости, встреча происходит, когда не ждешь! О чем, правда, предупреждают информационные щиты на побережье!

Еще один король морских глубин – кит! Наблюдать его можно издали, но бывает, и рядом! У берегов ЮАР кит недавно потопил лодку. Примерно так это происходит, когда морской гигант разозлится или решит пошалить - смотрите на видео!

Еще одна удивительная для Африки встреча! Пингвины! Маленькие капские пингвины, живут на оконечности материка. Южнее земли уже нет! Дальше только Антарктида, где обитают большие пингвины, королевские! Можно сказать, в одном шаге от ЮАР! Правда, этот шаг в четыре тысячи километров. На краю африканской земли пингвины чувствуют себя вполне уютно. Ведь Мыс Доброй Надежды омывает холодное Бенгельское течение!

Этих малышей называют еще ослиными пингвинами! За то, что издают неблагозвучные крики! Они занесены в Красную книгу! В начале XX века популяция оказалась на грани исчезновения! Из-за того, что люди увлеклись сбором яиц!

На побережье соседствуют пингвины и страусы. Этого красавца удалось застать за привычным занятием – поиском хлеба насущного. Не думать о пропитании могут лишь страусы на фермах. Правда, неизвестно кому больше повезло! Дикий страус, спасая свою шкуру, разгоняется до 70 км в час или наносит врагу удар лапой покруче, чем мастер каратэ. А вот для страуса в неволе способность быстро бегать – атавизм! Врагов нет! Разве что заботливые люди! Ведь жизненных перспектив не так уж много: попасть на мясной прилавок или в магазин дамских сумочек. Кожа страуса стоит очень дорого! Дороже - только кожа крокодила!

Юрий Козиятко (держа в руках детеныша крокодила):

Это - маленький крокодильчик. Ему несколько месяцев. А потом из них вырастают огромные злые крокодилы, которыми кишат африканские реки! Так что все, как в детском стишке: «В Африке гориллы, злые крокодилы будут вас кусать!».

На самом деле это - американский аллигатор. Но господствует в Африке нильский крокодил! Самый большой из трех видов, обитающих на Черном континенте! Именно такой, как в книжках Корнея Чуковского! Можете сравнить. Обычно вырастает до 5 метров! Выражаясь фермерским языком, это «крупнозубатый скот» или 500 килограммов живого веса.

Почти вся кожа рептилий уходит на экспорт в Италию и США! Но мясо там, видимо, не по вкусу!

Фермер:

90% мяса съедают в Южной Африке. Вы уже попробовали крокодила? Это белое мясо по вкусу напоминает курицу или рыбу. Очень здоровая пища!

Спрашиваем: «А людей крокодилы едят?».

Фермер:

Даже после того, как 20 лет вы проработаете с крокодилом, случайно упав в воду, атаки с их стороны не избежать, вас съедят. Это дикие животные!

Тем не менее, фермер перепрыгивает через барьер в опасную зону и показывает, кто тут хозяин!

Фермер:

Когда входишь на их территорию, боишься не столько укуса, как их хвоста. Если он ударит вас хвостом, то попросту может сломать ногу или сбросить в воду. Вот этого нужно опасаться.

Крокодилья ферма называется «Счастье»! Может, потому, что фермеры после общения с крокодилами счастливы вернуться домой целыми и невредимыми?!

Фермер:

Как и других животных, крокодилов можно покормить с руки – как собачек, кошечек, птичек.. Но только два раза: один раз – левой рукой, другой раз – правой. (смеется)

Не только крокодильи или страусиные фермы встречаются в ЮАР. Сельское хозяйство в Южной Африке развито! Страна полностью обеспечивает себя продовольствием. Кроме привычной нам еды в ЮАР можно попробовать местные деликатесы.

Юрий Козиятко:

Мы видели, как женщина мелет муку кукурузную, из кукурузной муки варят кашу (каша – это гарнир), а в виде основного блюда – сушеные гусеницы! Запасают на зиму. И эти сушеные гусеницы можно есть. (пробует)

Нормально! Даже не плохо (внезапно начинает кашлять и морщиться).

Гусеницы – как у нас семечки! Но лучше, конечно, мясо! В любом магазине и на рынке в ЮАР можно купить традиционное вяленый билтонг. В ход идет не только говядина, но и страус, антилопа и даже слон. Мясо в ЮАР делать умеют. И с Беларусью готовы поделиться секретами!

Эндрю Макенете, экономический советник Ассоциации фермеров Южной Африки:

Процесс производства мяса в вашей стране очень хорош, но ваше свежее мясо не такое вкусное, как наше. К примеру, наша баранина из Кару считается лучшей в мире. Вот этим мы бы могли делиться. Генетика в мясном производстве у вас не такая сильная, как у нас в Южной Африке. В молочном производстве вы сильны, но вот в мясном есть, куда совершенствоваться.

Этот джентльмен приезжал к нам в страну и считает, что белорусский опыт тоже может сгодиться!

Эндрю Макенете, экономический советник Ассоциации фермеров Южной Африки:

В Южной Африке фермеры продают свою продукцию без добавленной стоимости, как первичный продукт. Нам стоит поучиться у Беларуси производить из молока сыр, из мяса – колбасу. У вас хорошие технологии и это может быть для нас уроком.

Африканских фермеров удивили наши агрогородки. Заинтересовала их и белорусская сельхозтехника.

В одном из хозяйств близ Йоханнесбурга нам продемонстрировали дешевый индийский трактор. Правда, он заглох прямо на поле. Оставалось дожидаться тягача.

Дэвид Макхтангу, фермер:

Да, я его жду, но его еще нет – он работает на другой ферме. Потом он приедет и отбуксирует этот трактор.

Потом все же индийский пахарь выбрался из колеи, но для этого пришлось избавиться от прицепного оборудования. Силенок у него не хватило! С такой работой справились бы без проблем американские и немецкие «железные кони». Но явно не подкачал бы и наш «Беларус»!

Эндрю Макенете, экономический советник Ассоциации фермеров Южной Африки:

Ваши тракторы очень надежны, в них достаточно современных технологий. У них мощные моторы, которые очень хорошо себя покажут в Южной Африке. Если мыслить рационально, ваши тракторы больше подходят нам, чем американские или европейские, которые очень дорого стоят. Ведь фермеру не нужен «Роллс Ройс» на каждый день, если ассоциировать с дорогим автомобилем технику «Джондира». А белорусский трактор для нас – это надежный «Фольксваген». У него не так много сложных запчастей и он соответствует нашим условиям.

В ЮАР уже опробовали гигантские белорусские самосвалы. «БелАЗы» трудятся в пустыне Калахари!

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

Только в этом году поступило сюда, было продано на этом рынке «БелАЗов», наверное, больше, чем за всю историю существования двусторонних отношений.

Сможет ли удачная рифма «БелАЗ» – алмаз» обернуться эффективным сотрудничеством? И хоть гусь свинье не товарищ, сумеет ли бусел подружиться с южноафриканским носорогом? Между прочим, белые аисты из Беларуси зимуют как раз в Южной Африке! Благоприятный климат обещан и в экономике!

Элизабет Табете, заместитель министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики:

Сейчас наша инфраструктура строится и развивается, и мы нуждаемся во многих товарах, которые приобретаем за границей. Мы также заинтересованы в привлечении зарубежных инвесторов в экономику Южной Африки. Например, ваши компании. Вы же производите тракторы, тяжелую технику? Мы бы хотели, чтобы такие компании пришли к нам и установили производство в Южной Африке, так как у нас здесь есть очень хорошие для этого условия.

От мала до велика, или наоборот – от гигантского автомобиля до мельчайшего зернышка – любая продукция из Беларуси может найти в Африке покупателя, который порой разыскивает, где только может, милый сердцу или желудку товар!

Альбина Гудлессер, житель Йоханнесбурга:

Я нашла магазинчик германский. Там очень похоже все на наше. Селедочка, черный хлеб, килька. Все там есть.

Гречка здесь, вообще-то, есть, но она чуть другая.

Не хватает мне, скорее всего, наших сырков, творожных продуктов.

Если немцы везут за тридевять земель кильку и черный хлеб, почему белорусам не попытать счастья?! И не только в этом! Белорусская диаспора, например, просила привезти наши лекарства, наши конфеты. А значит не только тракторы и «БелАЗы» может поглотить этот рынок!

И посоревноваться в чем-то можно! Вернемся на сельхозферму, где Дэвид рассказывает о своем урожае, который собирает один раз в году.

Дэвид Макхтангу, фермер:

Обычно я получаю кукурузы 6 тонн с гектара. А когда высаживаю соевые бобы, то получаю 2 тонны с гектара.

Соевых бобов в Беларуси собирают меньше – это не наша фирменная культура. А вот с кукурузой дело получше! У южноафриканского фермера урожайность кукурузы – 6 тонн с гектара, а в нашем сельском хозяйстве средний сбор – почти 8 тонн!

Ученые аграрии возразят, мол, некорректное сравнение – разные зоны земледелия! Однако некоторые районы ЮАР, кроме пустыни Калахари, конечно, вполне сравнимы с европейской территорией. Фермер Дэвид подсчитал: на его поля выпадает 750 мм осадков в год. Так же, как в Беларуси!

Юрий Козиятко:

Радуга-дуга нарисовалась на южноафриканском небе! Сейчас здесь ноябрь. По-нашему – май. Только что прогремел майский гром, появилось ласковое солнце и на небе нарисовалась весёлка, радуга – по-нашему!

Майские грозы в Южной Африке – в ноябре! У них ведь времена года в сравнении с нашим северным полушарием – как собственное «белое и черное»! Когда у нас лето, в Южной Африке – зимняя пора, когда мы готовимся к снегу – у них цветут сады!

Юрий Козиятко:

Ноябрь в Южной Африке – весна! И в эту пору очень хороша рубашка в тон с джакарандой (показывает). Это - цветущее дерево "джакаранда". И когда оно отцветает, в Южной Африке наступает лето.

Впрочем, родина джакаранды (или жакаранды) – не ЮАР, а Бразилия. Когда-то эти деревья привезли из Южной Америки и они расплодились. Но есть в Южноафриканской Республике и свой фирменный цветущий символ!

Кристиан Джэньюари, продавец цветов:

Это - национальный цветок Южной Африки – протея. Их выращивают для экспорта, но и здесь их покупают охотно иностранцы и местные, потому что очень красивые.

Между прочим, протею можно есть! Это медоносный цветок. Первые поселенцы вытряхивали из бутонов нектар и потом варили сироп! Помните, как в сказке: и я там был, мед пил. На самом деле, медовуха в ЮАР непопулярна! Но и за чекушкой бедный народ в магазин не бегает!

Юрий Козиятко (помешивает в тазике и нюхает):

А это, по-нашему, брага. Из этой браги они гонят местный самогон. Эта брага из кукурузы и из нее делают напиток под названием амахэл.

Но самый почитаемый алкоголь – не самогон и даже не пиво!

Юрий Козиятко:

В долинах на юге страны вдоль дорог повсюду можно встретить огромные плантации, огромные виноградники. Ведь ЮАР поставляет вино, наверное, во все страны мира. И в Беларусь, конечно, тоже!

Первые виноградники колонизаторы заложили еще в XVII веке. Благодаря мягкому климату виноделие так бурно развивалось, что к началу XX столетия вино даже выливали в реку – издержки перепроизводства!

Крис Бесон, менеджер винодельческой фермы:

Как правило, мы получаем 500 тонн винограда за урожай. Это не так много, учитывая наши площади, но мы следим за качеством, а не объемом.

Крис утверждает, что это вино очень любят в Западной Европе. О поставках в Беларусь он пока не думал, хотя знает, что рынок постсоветских стран весьма своеобразен.

Крис Бесон, менеджер винодельческой фермы:

Пробиться очень сложно. Недавно один из наших покупателей предложил наладить поставки в Россию, но нам не удалось.

К слову, два-три названия южноафриканского вина, которое продается в наших магазинах, мы не отыскали среди тысяч этикеток в ЮАР. Может, еще удастся новым сортам попасть в бокалы белорусских ценителей!

Вино из погребе прежде, чем наполнить бутылки, насыщается ароматом дуба.

Крис Бесон, менеджер винодельческой фермы:

Мы используем бочки из французского дуба. Мы пробовали и дуб из Югославии, и из Америки, но лучший вариант для вина – именно французский дуб.

Дуб в ЮАР – тоже не редкость. В Африку его привезли колонизаторы много лет назад. Сегодня это дерево можно встретить в городских парках.

Поскольку живет дуб 400 лет, пофантазируем, что это дерево посадил первый легендарный губернатор голландской колонии Ян Ван Рибек. Его считают основателем Кейптауна, который в XVII веке на голландский манер назывался Каапстад.

Юрий Козиятко:

Можно сказать, что именно на этом месте начиналась история Южно-Африканской Республики. Когда-то здесь стоял деревянный форт, построенный голландским губернатором Ян Ван Рибеком! А позже деревянные стены заменили мощными каменными! И они сохранились до сих пор с середины XVII века! Хотя будка для часовых, скорее всего, новодел, и верхний кирпичный ряд стены, очевидно, тоже. Тем не менее, это старейшее здание в Кейптауне и называется это - Замок Доброй Надежды!

Одноименный Мыс долгое время считался самой южной точкой Африки, пока не выяснили, что самой южный все-таки – Мыс Игольный. Тут сходятся Атлантический и Индийский океаны. Мимо пролегает путь из Европы в Индию. Благодаря этому и процветали южноафриканские земли. С мореходством и торговлей связаны многие исторические названия в Кейптауне.

Юрий Козиятко:

Цесарки бегают по Сигнальной горе. Это одна из трех символов Кейптауна. Кроме этой горы еще есть Столовая (самая высокая), Львиная голова. А почему эту назвали Сигнальной? В давние времена, когда в порт приходил корабль, с этой горы стреляла пушка: «Собирайся, народ! Товар пришел!». Поэтому и назвали ее и до сих пор называют Сигнальной.

Самая знаменитая, конечно, Столовая гора. В ясный день она видна мореплавателям с расстояния 200 километров! Она не очень высокая (чуть более 1000 метров), но считается одним из семи Новых чудес природы. Кстати говоря, Беловежская пуща и озеро Нарочь тоже претендуют на включение в этот список! Силуэт Столовой горы размещен на флаге Кейптауна. В честь нее названо созвездие Южного полушария.

Кстати, о «звездах», теперь уже земных! Звезду белорусской легкой атлетики встретили мы у подножия знаменитой горы!

Владимир Котов – марафонец. Победитель чемпионата СССР 1980 года. До сих пор бегает и тренирует легкоатлетов по контракту в ЮАР.

Владимир Котов, победитель чемпионата СССР 1980 года в марафоне:

ЮАР – тоже спортивная страна, только другой вид спорта: футбол, крикет и регби. Легкая атлетика – да. Бегают очень много людей. Если вы посмотрите здесь утром, особенно летом, люди здесь с 4 часов начинают бегать.

Юрий Козиятко:

В ЮАР в 2010 году прошел чемпионат мира по футболу. В Беларуси в следующем году будет чемпионат мира по хоккею. Вот, скажите, после чемпионата мира по футболу что-то изменилось в стране?

Владимир Котов, победитель чемпионата СССР 1980 года в марафоне:

Чемпионат мира очень много дал ЮАР. Во-первых, инфраструктура. Поменяли все дороги, сейчас очень хорошие аэропорты, новые. В городе открыли автобусы. До этого можно было ездить только на маленьких такси. Мы получили очень большой плюс.

Я думаю, что чемпионат мира по хоккею в Беларуси тоже принесет большие плюсы. Я был в Беларуси год назад. Я видел, какие там сооружения построили. В каждом городе – хоккейный дворец. В Минске прекрасный дворец. В Минске построили велотрек. Очень хорошего качества. Я был внутри. Я думаю, что спорт всегда давал любой стране какие-то плюсы.

Чемпионат мира по футболу 2010 года болельщикам запомнился первой победой Испании и «осьминогом-Нострадамусом». А в облике страны отпечатался красивыми стадионами!

Михаил Галухин, житель Кейптауна:

Стадионы сейчас они начинают использовать. И еще это была унификация нации. Я впервые видел, когда каждую пятницу все сотрудники в офисах, в банках одевались в желтые футболки. Это поддержка «Бофана-Бофана», южноафриканской команде. Независимо от расы, болеешь ты за нее или нет. И белые, и цветные, и черные. Это была как единая нация!

Многие жители ЮАР хотели бы единства не только во время мировых чемпионатов. А чтобы и в жизни, как в шахматах, белые и черные фигуры имели равные возможности. Сегодня, хоть и с трудом, это устанавливается в ЮАР. Свои ходы на экономической доске Южной Африки пробует сделать и Беларусь.

Может быть, вскоре на набережной Кейптауна мы встретим уже африканцы в маечке с надписью «Минск»!