Второй день Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата будет посвящен Африке

Новости Франции. Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата продолжит 1 декабря работу в парижском пригороде Ле-Бурже. Второй день глобального форума пройдет под знаком Африки. Участие в дебатах, посвященных экологическим проблемам африканского континента, примут лидеры более двух десятков государств и представители международных организаций.

Обсуждения по вопросам климатических изменений продлятся до 11 декабря. Итогом должно стать подписание соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу.

В работе над проектом принимает участие и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.