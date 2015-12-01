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Второй день Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата будет посвящен Африке

01 декабря 2015 11:21
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Новости Франции. Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата продолжит 1 декабря работу в парижском пригороде Ле-Бурже. Второй день глобального форума пройдет под знаком Африки. Участие в дебатах, посвященных экологическим проблемам африканского континента, примут лидеры более двух десятков государств и представители международных организаций.

Обсуждения по вопросам климатических изменений продлятся до 11 декабря. Итогом  должно стать подписание соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу.

В работе над проектом принимает участие и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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