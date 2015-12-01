Беларусь заняла 36 место в рейтинге по индексу развития информационных технологий

Новости Беларуси. Беларусь поднялась на 36 место в рейтинге по индексу развития информационных технологий. Такие данные опубликовал Международный союз электросвязи.

Соседями по рейтингу, который охватил 167 стран, оказались Израиль и Латвия. На первом месте разместилась Южная Корея. Россия в списке попала на 45 место, опередив Казахстан и Украину. За последние 7 лет Беларусь улучшила свой результат в рейтинге, поднявшись с 84-го места.

Отметим, что индекс развития информационных технологий состоит из 11 показателей. Среди них — количество абонентов проводной и мобильной связи, степень использования информационно-коммуникационных технологий, а также навыки их использования жителями страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Это не просто 36 место в мире – это отнесение к группе стран с высоким уровнем развития информационных технологий. За эту пятилетку к этому списку высокоразвитых стран присоединилось только 4 государства. Это три арабские страны: Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Республика Беларусь. Сегодня Беларусь является лидирующей страной среди стран СНГ. Мы обогнали в этом году окончательно всех своих соседей – и Литву, и Латвию, и Польшу, и Российскую Федерацию. Причем, мы опережаем их достаточно серьезно.