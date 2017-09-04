У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили: Александр Лукашенко – премьеру Грузии
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает прогресс в развитии белорусско-грузинских отношений и отсутствие спорных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 сентября Президент Беларуси встретился с вице-премьером – министром иностранных дел Грузии.
Александр Лукашенко уверен: белорусская сторона всегда готова прийти на помощь в трудных ситуациях, как это было совсем недавно, когда наши спасатели помогали тушить пожар в Боржомском ущелье. Ну а то, что прошедший праздник Тбилисоба собрал в Минске такое число гостей, говорит об интересе белорусов и к грузинской культуре.
Вице-премьер и глава грузинского МИДа в недавнем прошлом занимался крупными бизнес-проектами. На госслужбе понимание законов рынка применял в Министерстве экономики. Разумеется, в правительстве и МИДе выпускник высшей школы бизнеса Гренобле курирует вопросы внешней торговли и развития торговых связей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда готовы работать вместе, сотрудничать. Вы нам люди не чужие. Грузины – наши братья, с советских времен и до советских времен. Целый комплекс впечатлений, знаний, наших отношений подталкивают нас к тому, чтобы мы и дальше имели очень близкие дружеские отношения с грузинским народом.
Слава богу, в последнее время мы очень активно взялись за развитие наших отношений.
Конечно, без Министерства иностранных дел этого было бы невозможно. Я знаю, и у вас, и у нас Министерства координируют эту работу. У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили. Мы очень нужны вам, вы очень нужны нам, потому что наши экономики не конкурируют друг с другом.
Михеил Джанелидзе, вице-премьер-министр – министр иностранных дел Грузии:
Мы очень рады, что развиваются торгово-экономические отношения между нашими странами, растет товарооборот. И также есть новые совместные производства. Мы очень рады обмену опытом, который есть между нашим странами. И мы уверены, что наши экономики, которые комплиментарны, как вы отметили, будут нести пользу обеим странам и обеим экономикам, сотрудничеству, которое существует.
В августе 2016 года в Тбилиси свои двери открыло посольство Беларуси.
Годом ранее состоялся официальный визит Александр Лукашенко в Грузию. Он придал новый импульс сотрудничеству наших стран – например, товарооборот вырос более чем наполовину. Соответственно увеличился и экспорт белорусских товаров Грузию.
Визит в марте 2017 года президента Маргелашвили – еще один сигнал для деловых кругов наших стран.
Евгений Горин, СТВ:
В Грузии работает более 15 представительств белорусских компаний, а у нас – 19 предприятий с участием грузинского капитала. Бизнес-контакты в последнее время развиваются очень активно.
4 сентября на переговорах в белорусском МИДе обсудили возможные новые направления в сотрудничестве. Прежде всего интересуют те, где уже на старте виден потенциал.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
В августе 2017 года в Тбилиси с участием нашего предприятия «Могилевлифтмаш» создан консорциум «Грузинский лифт», в рамках которого планируется организовать сборку белорусских лифтов на базе Грузинского технического университета. Уверен, что этому примеру последуют и другие грузинские и белорусские предприятия.
В белорусском парламенте стороны подтвердили курс на сотрудничество в ОБСЕ, Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества и других организациях. Больше внимания будут уделять и межрегиональному сотрудничеству. В этом смысле фестиваль «Тбилисоба», который 3 сентября прошел в Минске уже в третий раз, хороший пример.
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Отдых в Грузии белорусы в 2017 году выбирали на треть больше, чем в 2016. К нам в страну готовится визит парламентской делегации из Грузии, так что у депутатов будут все возможности, чтобы на законодательном уровне способствовать увеличению взаимных поездок бизнесменов.
Кстати, 4 сентября грузинская делегация благодарила белорусов за помощь в тушении пожаров в Баржомском ущелье. А перед переговорами почтила память миллионов погибших воинов в Великой Отечественной.
Еще одним подтверждением укрепления отношений между двумя странами станут дни Беларуси в Грузии, которые пройдут в ноябре.