У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили: Александр Лукашенко – премьеру Грузии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает прогресс в развитии белорусско-грузинских отношений и отсутствие спорных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 сентября Президент Беларуси встретился с вице-премьером – министром иностранных дел Грузии.

Александр Лукашенко уверен: белорусская сторона всегда готова прийти на помощь в трудных ситуациях, как это было совсем недавно, когда наши спасатели помогали тушить пожар в Боржомском ущелье. Ну а то, что прошедший праздник Тбилисоба собрал в Минске такое число гостей, говорит об интересе белорусов и к грузинской культуре.

Вице-премьер и глава грузинского МИДа в недавнем прошлом занимался крупными бизнес-проектами. На госслужбе понимание законов рынка применял в Министерстве экономики. Разумеется, в правительстве и МИДе выпускник высшей школы бизнеса Гренобле курирует вопросы внешней торговли и развития торговых связей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда готовы работать вместе, сотрудничать. Вы нам люди не чужие. Грузины – наши братья, с советских времен и до советских времен. Целый комплекс впечатлений, знаний, наших отношений подталкивают нас к тому, чтобы мы и дальше имели очень близкие дружеские отношения с грузинским народом.

Слава богу, в последнее время мы очень активно взялись за развитие наших отношений.

Конечно, без Министерства иностранных дел этого было бы невозможно. Я знаю, и у вас, и у нас Министерства координируют эту работу. У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили. Мы очень нужны вам, вы очень нужны нам, потому что наши экономики не конкурируют друг с другом.