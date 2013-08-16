Туркомпаниям Беларуси рекомендовано возвращать деньги отказавшимся от поездок в Египет туристам

Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма рекомендует белорусским туркомпаниям возвращать деньги отказавшимся от поездок в Египет туристам. Причем в полном объеме. Также туркомпаниям рекомендуется приостановить до снятия чрезвычайного положения работу по отправке отдыхающих в Египет.

Если вернуть время хотя бы на неделю назад, по его планам, сегодня они вместе с женой и 8-летней дочерью собирали бы чемодан, а завтра - наслаждались видами красного моря. Однако волнения в Египте, произошедшие в среду не только разрушили их ожидания, но, и мягко говоря, прибавили беспокойства.

Работник института взял отпуск за свой счет и кредит, чтобы купить путевку почти за 1800 долларов.

Александр Когут:

Я приобрел неделю назад путевку семейную в район Хургады. Решил отказаться, мне сказали, что могут вернуть только 10 процентов от стоимости тура.

Если МИД Беларуси делает официальное заявление касательно возможной угрозы, то все туроператоры обязаны в полном объеме возместить стоимость. Главное - обращаться с письменным заявлением туда, где купили путевку. По Гражданскому кодексу, белорусские туристы имеют право требовать изменения или расторжения договора оказания туруслуг в связи с изменениями обстоятельств — а здесь явное ухудшение условий путешествия. После получения отказа можно обратиться и в суд. На стороне туриста и Закон о защите прав потребителя.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Если идет угроза здоровью и жизни туриста, ни о каких штрафных санкциях не идет речь. Мало того, даже при заключении договорных отношений в случае нормальной обстановки в той или иной стране, турист имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор без объяснения причин. Только в данном случае фирма может возвратить сумму, за исключением фактически понесенных ею затрат. Но это касается обычных условий осуществления данной деятельности. При условии чрезвычайных положений, там, где есть угроза жизни и здоровью, эта норма, как говорится, не действует. Фирма должна компенсировать данные расходы.

Сейчас довольно много белорусов желают отказаться от рискованной поездки в Египет. Только сегодня за полдня в Министерство спорта и туризма за консультациями обратились более ста человек. Те, кто там уже отдыхает, не паникуют, экстренно прерывать тур пока никто не пожелал. Однако, отдых, если так можно назвать, из разряда экстримального.

Рада Соколова, турист:

Выстрелов нет, по ночам летают истребители. Комендантский час. Нам отменили экскурсии. После 7 вечера в город нельзя ездить. Местные сами говорят, что переходят на территории, где отдыхают туристы, в Шарме этого нет, но в Хургаду, наверное, не стоит вылетать.

Туристическим компаниям рекомендуют приостановить отправку туристов в Египет, пока там ЧП такого масштаба. Сами турагенты отмечают заметное падение спроса на это направление.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической компании:

Спрос ощутимо падает, и если люди спрашивают: «Как вы считаете, можно ли лететь туда?», то лично я стараюсь отговорить людей от этого направления.

Самолеты «Белавиа» совершают чартерные рейсы и в Хургаду, и Шарм-эль-Шейх. Несмотря на ситуацию, аэропорты там работают безупречно. Однако авиакомпания не исключает возможности приостановки полетов в Египет, если того потребует складывающаяся там ситуация.

Ранее МИД Беларуси рекомендовал нашим туристам не выезжать за пределы курортных зон, исключить посещение Каира и других крупных городов, а также избегать мест массовых скоплений людей.

И, как стало известно, Ассоциация туроператоров России объявила о прекращении продажи туров в Египет в связи с рекомендацией Ростуризма, вызванной обострением политической ситуации в этой ближневосточной стране.

Внутриполитическая обстановка в стране обострилась. Волнения докатились до границы курортных зон. Накануне в Египте был объявлен режим чрезвычайного положения, который наделяет армию и силовиков неограниченными полномочиями. В таких условиях египтяне будут жить месяц. В Каире и других крупных городах введен комендантский час. В минувшую среду число жертв столкновений в Египте выросло до 525 человек. Число раненых – около четырех тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.