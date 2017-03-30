Торгово-экономическое сотрудничество и нефтегазовый вопрос: переговоры премьеров Беларуси и России прошли в Горках
Новости Беларуси. Кобяков и Медведев пытаются найти развязку проблем в топливно-энергетической сфере.
Главы правительств двух стран провели 30 марта переговоры в подмосковных Горках.
Тем самым премьер-министры надеются разгрузить повестку дня предстоящей встречи лидеров России и Беларуси. Стороны затронули непростые, но важные вопросы. В частности, динамику торгово-экономических отношений, а также затянувшийся спор об условиях поставок энергоносителей в Беларусь.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Я хочу отметить, что этот год мы начали достаточно активно во взаимной торговле. По нашим данным,
за январь темп роста товарооборота составил почти 144%.
Причем рост наблюдается как со стороны Беларуси при поставках товаров в Россию, так и при поставках российских товаров в Беларусь. Сейчас самое время принять дополнительные меры, которые бы позволили бы нам вернуться на тот уровень торгово-экономического сотрудничества, который мы имели еще несколько лет тому назад. Но абсолютно правы, есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения и мы очень рассчитываем то, что повестку встречи наших глав государств мы сможем хотя бы немножко разгрузить в части тех вопросов, которые являются в компетенции двух правительств.
Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:
Не секрет, что нынешняя встреча проходит в преддверии предстоящей встречи между президентами двух стран.
Накопились вопросы, значительная часть этих вопросов также уже хорошо известна, она давно входит в повестку дня.
Это, прежде всего, сотрудничество топливно-энергетических комплексов. Ну давайте попробуем поискать развязки.
Главы правительств успели обсудить и другие вопросы повестки дня. Кстати, Дмитрий Медведев отметил: премьер-министры двух стран общаются достаточно часто и тем для разговоров у них всегда много, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.