Торгово-экономическое сотрудничество и нефтегазовый вопрос: переговоры премьеров Беларуси и России прошли в Горках

за январь темп роста товарооборота составил почти 144%.

Причем рост наблюдается как со стороны Беларуси при поставках товаров в Россию, так и при поставках российских товаров в Беларусь. Сейчас самое время принять дополнительные меры, которые бы позволили бы нам вернуться на тот уровень торгово-экономического сотрудничества, который мы имели еще несколько лет тому назад. Но абсолютно правы, есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения и мы очень рассчитываем то, что повестку встречи наших глав государств мы сможем хотя бы немножко разгрузить в части тех вопросов, которые являются в компетенции двух правительств.