Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС должен быть сформирован к 2008 году

Пакет документов, формирующий Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, может вступить в силу в конце 2007- начале 2008 годов. Об этом заявил генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества Григорий Рапота 21 августа на пресс-конференции в Москве. Согласно решению, принятому на неформальном саммите ЕврАзЭС в Сочи, пакет соответствующих документов должен быть подготовлен уже до конца этого года.



После подписания пакета документов потребуется определенное время для ратификации и ввода в действие этих документов. Одним из соглашений в пакете по созданию Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана является создание равных условий конкуренции.



По мнению генсека ЕврАзЭС, это предусматривает формирование одинаковых цен на энергоносители для всех стран-участниц Таможенного союза. А необходимости в слиянии ОДКБ и ЕврАзЭС, по мнению Григория Рапота, пока нет.