Таможенный союз позволит Беларуси, России и Казахстану интегрироваться в глобальную экономику

Об этом было заявлено сегодня в Москве на встрече правительственных делегаций трех стран.

Беларусь предложила России и Казахстану создавать совместные корпорации в Таможенном союзе. В ближайшее время будет подписано и около 30 новых соглашений по развитию Единого экономического пространства. Кроме того, страны таможенной тройки планируют создать зону свободной торговли с ЕС.

Интеграция трех стран сегодня прослеживалась даже, казалось бы, в не имеющих отношения к экономике деталях. Для обсуждения настоящего и будущего Таможенного союза белорусская делегация приехала в Россию, а встреча проходила в отеле с казахским капиталом. Возможность высказаться и поделиться мнениями на высшем уровне, кроме Мясниковича, Путина и Масимова, получили и предприниматели. Позиция оказалась единой почти на 100%: плюсов для бизнеса куда больше, чем сложностей.

Андрей Смоляр, директор транспортной компании (Беларусь):

Плюсы сегодня ночью я увидел, когда мы проезжали российскую границу. К моему великому удовольствию я не увидел там ни одной фуры.

Ускорился не только процесс, но и выгода от такого движения. За четыре месяца нынешнего года, по сравнению с тем же периодом в 2010-м, взаимный товарооборот трех стран вырос более чем на 40%. Бизнес-сообщество положительным взлетам, конечно, радуется, однако, по мнению предпринимателей, налоговому законодательству Таможенного союза не помешали бы доработки.

Антон Еропкин, советник по правовым вопросам Российского Союза промышленников и предпринимателей:

Предприниматели пока присматриваются, в основном, к нововведениям, пытаются нащупать свое место в новой системе экономических отношений. В общем, предприниматели очень благосклонно воспринимают все нововведения.

Очень скоро таких нововведений может стать больше. Как отметил российский премьер Владимир Путин, объединение в нынешнем формате позволит трем странам успешно интегрироваться и в глобальную экономику. Государства-участники Таможенного союза планируют и, главное, действительно могут создать зону свободной торговли с ЕС.

Владимир Путин, премьер-министр Российской Федерации:

Мы сегодня подвели итог этой большой работы и поговорили о том, что можно сделать в ближайшее время для того, чтобы с 1 января следующего года в полном объеме заработало Единое экономическое пространство, которое означает еще более глубокий уровень интеграции между нашими государствами, которая предусматривает свободное движение капиталов, товаров, рабочей силы.

Беларусь, в свою очередь, предложила России и Казахстану создавать в рамках Таможенного союза транснациональные корпорации. Михаил Мясникович призвал предпринимателей быть активнее и отметил, что Беларусь была и остается сторонником интеграции.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это первая наша встреча, когда от бумажных дел мы перешли к конкретным делам, и снятие внутренних границ — это действительно точка невозврата и нам надо думать над нашими дальнейшими шагами.

Теперь, благодаря конкуренции на уже едином рынке, у предпринимателей появилась возможность выбирать из тройки страну с лучшими бизнес-условиями. И это, по мнению премьеров, своего рода сигнал для правительств трех стран. Но казахские, белорусские и российские предприниматели так или иначе уже получили не один бесценный бонус: стабильность, предсказуемость, а, главное, рынок — из 165 миллионов потенциальных покупателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».